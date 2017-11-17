Взрыв на Соломенке: Мосийчук рассказал о деталях расследования

Нардеп от "Радикальной партии Ляшко" Игорь Мосийчук, который пострадал в результате взрыва 25 октября в Соломенском районе Киева заявляет, что при подготовке подрыва действовали более трех человек.

Об этом он рассказал в комментарии "Украинской правде".

По его словам, правоохранители провели десятки экспертиз и установили, что действовало более трех человек.

"Сейчас правоохранители просматривают очень большой объем видео с камер наблюдения. Известно, что человек, который устанавливал взрывное устройство, был в мотоциклетном шлеме. Вероятнее всего он передал сообщнику потом свою верхнюю одежду и шлем, а он их передал другим сообщникам", - рассказал Мосийчук.

Также он отметил, что люди, совершившие подрыв у телеканала "Эспрессо", мониторили территорию вокруг.

"Сам мопед, который взорвали, был подвезен под телеканал за 9-10 минут до окончания эфира. Человек, который наблюдал за ситуацией вокруг и привел в действие взрывное устройство, находился напротив здания, где расположен телеканал, - сообщил нардеп.

Он добавил, что мопед заранее привезли на каком-то транспортном средстве, а непосредственно на место подрыва прикатили уже вручную.

На вопрос, установлены ли личности тех, кто совершил покушение на него, он ответил, что "если бы и были установлены, то не стал бы называть их имен до момента задержания".

Также Мосийчук рассказал о самочувствии:

"В правой ноге 5 осколков и контузия. Едва наступаю на нее. С рукой лучше", - сказал он.

"Украинская правда" также пообщалась с дочерью Надежды Тарасенко, пострадавшей от взрыва на Соломенке во время возможного покушения на Мосийчука, Ириной Рыбитской.

"Мама дома, ее выписали в прошлую пятницу. Сейчас направили на обследование. На следующей неделе поедем с результатами к врачу", - рассказала Рыбитская.

"Она чувствует себя плохо, ее очень тошнит, постоянно болит голова. Возможно это из-за того, что приходится принимать много лекарств", - добавила она.

Рыбитская отметила, что после публикаций в СМИ лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко передал на лечение ее матери 8 тысяч гривен.

"Но потом обиженный звонил мне, потому что я сказала, что этой суммы хватило только на два дня лечения. Сказал, что у него больше нет денег. Также звонил помощник Мосийчука, спрашивал нужна ли нам помощь, но после утвердительного ответа больше не перезванивал" , - сказала дочь пострадавшей.

Как известно, 25 октября около 22:00 в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека – бывший сотрудник юридического департамента Министерства внутренних дел Михаил Мормиль и охранник народного депутата Игоря Мосийчука Руслан Кушнир.

Игорь Мосийчук из-за взрыва пережил операцию. Он считает это покушением на его жизнь.

Также в больнице с серьезными ранениями находились политолог Виталий Бала и 56-летняя Надежда Тарасенко.

Следствие не исключает, что взрыв у телеканала "Эспрессо" мог быть направлен не против Мосийчука.