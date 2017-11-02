Саакашвили подал в суд на Миграционную службу
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили обжаловал в суде отказ Государственной миграционной службы давать ему статус беженца.
Об этом сообщается на его странице в Facebook.
"Защита Михаила Саакашвили обжаловала в суде вчерашнее решение ГМС в Киевской области "Об отказе М. Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании лицом, которое нуждается в дополнительной защите", - говорится в посте.
Саакашвили настаивает, что это решение Миграционной службы является "необоснованным и противоправным" и нарушает его права на получение в Украине дополнительной защиты от возможной незаконной экстрадиции в Грузию.
По его словам, адвокаты в четверг подали соответствующий иск в Окружной административный суд Киева.
Как известно, Государственная миграционная служба уже во второй раз отказала лидеру партии "Рух новых сил" Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании его беженцем.
В июле президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии и экс-руководителя Одесской ОГА Михэила Саакашвили.
Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.
Грузия требует его экстрадиции.
24 октября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили можно депортировать из Украины, поскольку Государственная миграционная служба отказала ему в статусе беженца.
В Миграционной службе подтвердили это, объяснив отказ в рассмотрении заявления о предоставлении дополнительной защиты Саакашвили тем, что заявление он передал адвокатами, а не лично.
27 октября стало известно, что друга Саакашвили и добровольца Давида Макишвили, его бывших охранника и водителя Георгия Рубашвили и Михеила Абзианидзе схватили в Киеве и выдворили в Грузию.
28 октября Михеил Саакашвили заявил, что уверен в том, что генпрокурор Юрий Луценко готовит документы для его экстрадиции.
30 октября представители власти Грузии заявили, что ожидают от Украины конкретных шагов по экстрадиции бывшего президента страны Михеила Саакашвили.
Украинская правда
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