Миграционная служба во второй раз отказала Саакашвили в убежище

Государственная миграционная служба отказала лидеру партии "Рух новых сил" Михеилу Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании его беженцем. Саакашвили обжалует отказ в суде.

Об этом "Украинской правде" сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий.

По его словам, 31 октября Саакашвили лично подал прошение о предоставлении убежища в миграционную службу.

"Во время многочасового разговора в миграционной службе Михеил Саакашвили предоставил подробные обоснованные причины и основания возможных рисков для его преследования в стране происхождения Грузии, из-за опасений применения к нему уголовного преследования", - рассказал адвокат.

У Саакашвили утверждают, что "все доказательства, на которые ссылался Саакашвили при подаче заявления на дополнительную защиту, подтверждаются резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы 2015 года, в которой сделан вывод о преследовании команды Саакашвили по политическим мотивам, и подтверждается Докладом Государственного департамента США 2015 год о нарушении прав человека в Грузии на основании политических мотивов".

"Принимая во внимание вышесказанное, Саакашвили не согласен с отказом в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите, и принял решение срочно обжаловать его в Киевском окружном административном суде", - заявил Чернолуцкий.

Как известно, в июле президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии и экс-руководителя Одесской ОГА Михэила Саакашвили.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.

Грузия требует его экстрадиции.

24 октября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили можно депортировать из Украины, поскольку Государственная миграционная служба отказала ему в статусе беженца.



В Миграционной службе подтвердили это, объяснив отказ в рассмотрении заявления о предоставлении дополнительной защиты Саакашвили тем, что заявление он передал адвокатами, а не лично.

27 октября стало известно, что друга Саакашвили и добровольца Давида Макишвили, его бывших охранника и водителя Георгия Рубашвили и Михеила Абзианидзе схватили в Киеве и выдворили в Грузию.

28 октября Михеил Саакашвили заявил, что уверен в том, что генпрокурор Юрий Луценко готовит документы для его экстрадиции.

30 октября представители власти Грузии заявили, что ожидают от Украины конкретных шагов по экстрадиции бывшего президента страны Михеила Саакашвили.