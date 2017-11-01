Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Миграционная служба во второй раз отказала Саакашвили в убежище

Среда, 1 ноября 2017, 18:28
Миграционная служба во второй раз отказала Саакашвили в убежище

Государственная миграционная служба отказала лидеру партии "Рух новых сил" Михеилу Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании его беженцем. Саакашвили обжалует отказ в суде.

Об этом "Украинской правде" сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий.

По его словам, 31 октября Саакашвили лично подал прошение о предоставлении убежища в миграционную службу.

"Во время многочасового разговора в миграционной службе Михеил Саакашвили предоставил подробные обоснованные причины и основания возможных рисков для его преследования в стране происхождения Грузии, из-за опасений применения к нему уголовного преследования", - рассказал адвокат.

У Саакашвили утверждают, что "все доказательства, на которые ссылался Саакашвили при подаче заявления на дополнительную защиту, подтверждаются резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы 2015 года, в которой сделан вывод о преследовании команды Саакашвили по политическим мотивам, и подтверждается Докладом Государственного департамента США 2015 год о нарушении прав человека в Грузии на основании политических мотивов".

"Принимая во внимание вышесказанное, Саакашвили не согласен с отказом в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите, и принял решение срочно обжаловать его в Киевском окружном административном суде", - заявил Чернолуцкий.

Как известно, в июле президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии и экс-руководителя Одесской ОГА Михэила Саакашвили.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.

Грузия требует его экстрадиции.

24 октября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили можно депортировать из Украины, поскольку Государственная миграционная служба отказала ему в статусе беженца.

В Миграционной службе подтвердили это, объяснив отказ в рассмотрении заявления о предоставлении дополнительной защиты Саакашвили тем, что заявление он передал адвокатами, а не лично.

27 октября стало известно, что друга Саакашвили и добровольца Давида Макишвили, его бывших охранника и водителя Георгия Рубашвили и Михеила Абзианидзе схватили в Киеве и выдворили в Грузию.

28 октября Михеил Саакашвили заявил, что уверен в том, что генпрокурор Юрий Луценко готовит документы для его экстрадиции.

30 октября представители власти Грузии заявили, что ожидают от Украины конкретных шагов по экстрадиции бывшего президента страны Михеила Саакашвили.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Саакашвили
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили
Посол Грузии подтвердил, что уедет из Украины из-за ситуации с Саакашвили
Последние новости
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
10:18
Гренландия теряет 30 миллионов тонн льда в час
10:17
фотоРоссияне ударили по Купянску: попали в жилой дом, есть погибшая и раненые
10:15
В Италии проводят крупную операцию против мафии
10:12
На границе с Польшей грузовики уже не блокируют, а в Румынии блокирование продолжается
10:10
К десятой годовщине войны УП проведет конференцию "Как победить Голиафа"
10:05
Рынку нефти грозит дефицит судов из-за нападений хуситов в Красном море – Aramco
09:59
Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник
09:58
Байден на встрече с лидерами Конгресса призвал быстро разблокировать помощь Украине
09:56
Ничья мобилизация. Как пополнение армии парализовало власть
Все новости...
Реклама: