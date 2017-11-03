Судья предлагает рассмотреть дело Манафорта 7 мая

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Пятница, 3 ноября 2017, 21:19

В США федеральная судья предложила дату 7 мая 2018 для рассмотрения дела американского политтехнолога Пола Манафорта, который был консультантом экс-президента Виктора Януковича и другого фигуранта этого дела - Рика Гейтса.

Об этом сообщает Reuters.

Американская окружная судья Эми Берман Джексон назначила слушания в понедельник, 6 ноября, чтобы рассмотреть предложенную дату судебного разбирательства.

Как сообщалось, 30 октября было обнародовано обвинение Полу Манафорту и Ричарду Гейтсу. Оно содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплате налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранной учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, возмутился обвинениями против Манафорта и призвал следователей сфокусироваться на Хиллари Клинтон.

Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Дональда Трампа и Россией, отчасти из-за многих связей Манафорта с россиянами и его работы с Януковичем.

В США обвинение среди прочего требует конфискации имущества бывшего руководителя президентской кампании Дональда Трампа политтехнолога Пола Манафорта и его партнера Ричарда Гейтса, включая четыре объекта недвижимости в Нью-Йорке и Вирджинии.

Манафорту грозит до 80 лет лишения свободы, если его вину докажут. Сам Манафорт не признает себя виновным.

Темы: Манафорт США суд
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