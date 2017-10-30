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Манафорт не признает себя виновным

Понедельник, 30 октября 2017, 19:31

Бывший руководитель президентской кампании Дональда Трампа политтехнолог Пол Манафорт и его партнер Ричард Гейтс не признают себя виновными.

Об этом сообщает агентство АР.

Отмечается, что они не признают свою вину по всем 12 пунктам. Об этом они заявили во время первого судебного заседания по соответствующему делу.

Как сообщалось, 30 октября было обнародовано обвинение Полу Манафорту и Ричарду Гейтсу. Оно содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплате налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранной учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, возмутился обвинениями против Манафорта и призвал следователей сфокусироваться на Хиллари Клинтон.

Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Дональда Трампа и Россией, отчасти из-за многих связей Манафорта с россиянами и его работы с Януковичем.

В США обвинение среди прочего требует конфискации имущества бывшего руководителя президентской кампании Дональда Трампа политтехнолога Пола Манафорта и его партнера Ричарда Гейтса, включая четыре объекта недвижимости в Нью-Йорке и Вирджинии.

Манафорту грозит до 80 лет лишения свободы, если его вину докажут.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Пол МанафортСШАсуд
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