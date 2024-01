Манафорт не признает себя виновным

Бывший руководитель президентской кампании Дональда Трампа политтехнолог Пол Манафорт и его партнер Ричард Гейтс не признают себя виновными.

Об этом сообщает агентство АР.

Отмечается, что они не признают свою вину по всем 12 пунктам. Об этом они заявили во время первого судебного заседания по соответствующему делу.

BREAKING: Ex-Trump campaign chair Paul Manafort and his business associate, Rick Gates, plead not guilty to all charges.