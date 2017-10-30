Обвинение требует конфискации имущества Манафорта

В США обвинение среди прочего требует конфискации имущества бывшего руководителя президентской кампании Дональда Трампа политтехнолога Пола Манафорта и его партнера Ричарда Гейтса, включая четыре объекта недвижимости в Нью-Йорке и Вирджинии.

Об этом говорится в обвинении, размещенном на сайте Министерства юстиции США.

С 2006 по 2015 годы Манафорт и Гейтс выступали незарегистрированными агентами и вели многомиллионную лоббистскую кампанию в Соединенных Штатах по заказу правительства Украины, Партии регионов, Виктора Януковича и Оппозиционного блока, пишет "Голос Америки".

Обвинение заявляет, что Манафорт вел роскошную жизнь в США, уклоняясь от уплаты налога на доход.

В результате работы по Украине, Манафорт и Гейтс получили десятки миллионов долларов дохода. Эти деньги они незаконно использовали для приобретения предметов роскоши для себя и своей семьи, недвижимости на миллионы долларов, товаров и услуг, и финансирования других расходов.

Манафорт скрывал источник происхождения денег от Министерства финансов США, Министерства юстиции США и других, а также предоставлял ложную информацию банкам.

Для того, чтобы скрыть эти выплаты от властей США, с 2006 по 2016 годы, Манафорт и Гейтс отмывали средства используя ряд американских и иностранных компаний, партнерств и скрытые банковские счета, в частности, на Кипре.

В то же время, они неоднократно информировали своих налоговых бухгалтеров об отсутствии у них иностранных счетов, пытаясь скрыть доходы от налоговой службы США.

Через оффшорные счета, фигурирующие в обвинении, в общем прошло более 75 миллионов долларов. Из них Манафорт отмыл более 18 миллионов, а Гейтс – 3 миллиона.

Гейтс помогал Манафорту получать деньги из оффшорных счетов, утверждает обвинение. Он также пользовался этими счетами для финансирования личных расходов, включая ипотеку, оплату за обучение детей, декорирование своей резиденции в Вирджинии.

Манафорт использовал всего 32 учреждения в своих схемах, включая Европейский Центр по современной Украине, созданный в 2012 году в Бельгии, чтобы представлять Партию регионов и Януковича.

В феврале 2012 года, Манафорт и Гейтс наняли две компании из Вашингтона, названия которых не раскрываются, для того, чтобы лоббировать в США. Сообщается, что эти неназванные компании предоставили подробную информацию о лоббистской деятельности политтехнолога.

Среди прочего, эта деятельность включала лоббизм в Конгрессе относительно санкций США и выборов в Украине. В одном из эпизодов говорится, что Манафорт и Гейтс тайно заплатили 4 миллиона долларов из оффшорных счетов за отчет о заключении политического соперника Януковича - Юлии Тимошенко.

Как сообщалось, 30 октября было обнародовано обвинение Полу Манафорту и Ричарду Гейтсу. Оно содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплате налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранной учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, возмутился обвинениями против Манафорта и призвал следователей сфокусироваться на Хиллари Клинтон.

Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Дональда Трампа и Россией, отчасти из-за многих связей Манафорта с россиянами и его работы с Януковичем.