Сотрудников НАБУ не задержат – Сытник
Никого из детективов Национального антикоррупционного бюро не задержат.
Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник после двухчасовой встречи с генеральным прокурором Юрием Луценко под ГПУ.
"Было определено, что никто задержан не будет, под стражей работников Антикоррупционного бюро не будет", – сказал он.
Сытник подтвердил, что с весны антикоррупционные органы вели спецоперацию по разоблачению схемы в Государственной миграционной службе.
"Вчерашнее событие нашу операцию фактически прекратила", – сказал он.
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