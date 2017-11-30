Сотрудников НАБУ не задержат – Сытник

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Четверг, 30 ноября 2017, 11:55

Никого из детективов Национального антикоррупционного бюро не задержат.

Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник после двухчасовой встречи с генеральным прокурором Юрием Луценко под ГПУ.

"Было определено, что никто задержан не будет, под стражей работников Антикоррупционного бюро не будет", – сказал он.

Сытник подтвердил, что с весны антикоррупционные органы вели спецоперацию по разоблачению схемы в Государственной миграционной службе.

"Вчерашнее событие нашу операцию фактически прекратила", – сказал он.

Дополняется ...

Темы: НАБУ Генпрокуратура
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