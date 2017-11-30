Сотрудников НАБУ не задержат – Сытник

Никого из детективов Национального антикоррупционного бюро не задержат из-за истории о взятке чиновнику Государственной миграционной службы.



Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник после двухчасовой встречи с генеральным прокурором Юрием Луценко под ГПУ.

"В ходе разговора с генеральным прокурором было определено, что никто задержан не будет, под стражей работников Антикоррупционного бюро не будет", – заявил он на вопрос о задержанном агенте и 7-х работниках НАБУ, которые не выходили на связь.

"У них (ГПУ) есть расследование, которое было начато по заявлению первого заместителя главы Миграционной службы – и это расследование касается якобы провокации взятки со стороны работников Антикоррупционного бюро", – сказал Сытник.



Он заявил, что антикоррупционные органы вели спецоперацию под прикрытием для разоблачения коррупционной схемы в Государственной миграционной службе.



"Один из фигурантов этого расследования сегодня давал пресс-конференцию и излагал свою версию событий", – сказал директор НАБУ, комментируя заявление Дины Пимаховой.



"Я хочу сказать, что эта спецоперация длилась с весны. Очень многие преступные действия были задокументированы, но вчерашнее событие – расследование ГПУ и СБУ – нашу операцию фактически прекратило", – подчеркнул он.



Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сказал: "На данной стадии мы не хотим объявлять факты, которые имели место вчера, потому что идет следствие и есть тайна следствия. Много домыслов озвучено в СМИ сегодня и вчера".



Сытник подтвердил: "Чтобы эти расследования (ГПУ и СБУ – ред.) были проведены максимально эффективно и были приняты законные решения, больше информации сейчас мы давать не будем. Но все ответы будут даны в ходе расследований этих дел".

Как известно, 29 ноября Государственная миграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передать взятку первому заместителю главы ГМС.

Кроме того, в среду в Национальном антикоррупционном бюро прошли обыски.



30 ноября НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию, в которую вмешались Генпрокуратура и Служба безопасности Украины.



По утверждению НАБУ, ведя прослушивание для бюро, СБУ "завербовала" подозреваемую для давления на работников антикоррупционного бюро.

По словам чиновницы Миграционной службы Дины Пимаховой, ее родственник в Запорожье продавал микроавтобус – а Сергей Титенков (он же Боярский) вышел на нее под предлогом приобретения, а потом склонял ко взятке. Она обратилася в СБУ по этом поводу – и Титенков оказался сотрудником НАБУ.



Пимахова отрицает, что требовала взятку в 30 тысяч за легализацию иностранцев.