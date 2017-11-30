Працівників НАБУ не затримають – Ситник

Нікого з детективів Національного антикорупційного бюро не затримають через історію про хабар чиновнику Державної міграційної служби.

Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник після двогодинної зустрічі з генеральним прокурором Юрієм Луценком під ГПУ.

"Під час розмови з генеральним прокурором було визначено, що ніхто затриманий не буде, під вартою працівників Антикорупційного бюро не буде", – заявив він на запитання про затриманого агента та 7-х працівників НАБУ, які не виходили на зв’язок.

"В них (ГПУ) є розслідування, яке було розпочато за заявою першого заступника голови Міграційної служби – і це розслідування стосується нібито провокації хабара з боку працівників Антикорупційного бюро", – сказав Ситник.

Він заявив, що антикорупційні органи вели спецоперацію під прикриттям для викриття корупційної схеми у Державній міграційній службі.

"Один із фігурантів цього розслідування сьогодні давав прес-конференцію і викладав свою версію подій", – сказав директор НАБУ, коментуючи заяву Діни Пімахової.

"Я хочу сказати, що ця спецоперація тривала з весни. Дуже багато злочинних дій було задокументовано, але вчорашня подія – розслідування ГПУ й СБУ – нашу операцію фактично припинила", – наголосив він.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький сказав: "На даній стадії ми не хочемо оголошувати факти, які мали місце вчора, бо триває слідство і є таємниця слідства. Багато домислів озвучені у ЗМІ сьогодні й вчора".

Ситник підтвердив: "Щоб ці розслідування (ГПУ й СБУ – ред.) були проведені максимально ефективно і були прийняті законні рішення, більше інформації зараз ми давати не будемо. Але всі відповіді буде дано в ході розслідувань цих справ".

Як відомо, 29 листопада Державна міграційна служба повідомила, що агента НАБУ затримали під час спроби передати хабар першому заступнику голови ДМС.

Крім того, в середу в Національному антикорупційному бюро пройшли обшуки.

30 листопада НАБУ заявило, що її детектив не пропонував хабар, а проводив спецоперацію, в яку втрутилися Генпрокуратура та Служба безпеки України.

За твердженням НАБУ, ведучи прослуховування для бюро, СБУ "завербувала" підозрювану для тиску на працівників антикорупційного бюро.

За словами чиновниці Міграційної служби Діни Пімахової, її родич у Запоріжжі продавав мікроавтобус – а Сергій Титенков (він же Боярський) вийшов на неї під приводом придбання, а потім схиляв до хабара. Вона звернулася до СБУ через це – і Титенков виявився працівником НАБУ.

Пімахова заперечує, що вимагала хабар у 30 тисяч за легалізацію іноземців.