Манафорт предложил $12 миллионов за снятие домашнего ареста

Бывший политтехнолог Партии регионов и экс-глава предвыборной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт предложил залог более 12 миллионов долларов в виде недвижимости и страховки, чтобы избежать продолжения домашнего ареста.

Об этом пишет Reuters.

Манафорт предложил ограничить свои передвижения Нью-Йорком, Вашингтоном и Флоридой, а также залог в виде страхования жизни на сумму около 4,5 млн. долл. и около 8 млн. долл. в объектах недвижимости, в том числе имущество на Пятой авеню в Нью-Йорке, которое, по данным некоторых СМИ, является квартирой в Трамп-Тауэре.

Манафорт и его помощник Рик Гейтс находятся под домашним арестом под залог в размере 10 млн. долл. и 5 млн. долл., соответственно, но им не нужно предоставлять залог, если они не проигнорируют заседание в суде или не нарушат другие условия.

Окружной судья США Эйми Берман Джексон заявила в четверг, что первоначальные условия залога не меняются и назначила слушания для рассмотрения изменений на понедельник. В пятницу она предложила назначить судебное разбирательство на 7 мая.

Сторона обвинения утверждает, что Манафорт и Гейтс могут попытаться скрыться, они носят электронные браслеты.

Как сообщалось, Манафорт также объяснил на досудебном заседании почему путешествовал с мобильным телефоном, зарегистрированным на чужое имя, и почему у него было три паспорта.

Манафорт и его помощник Рик Гейтс первые лица, которым предъявлено обвинение по делу о вмешательстве России в президентские выборах 2016 года. Манафорту грозит до 15 лет тюрьмы, а Гейтсу -12 лет. Оба не признали себя виновными. Они находятся под домашним арестом.

Обвинение содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплате налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранной учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, возмутился обвинениями против Манафорта и призвал следователей сфокусироваться на Хиллари Клинтон.

Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Дональда Трампа и Россией, отчасти из-за многих связей Манафорта с россиянами и его работы с Януковичем.

В США обвинение среди прочего требует конфискации имущества бывшего руководителя президентской кампании Дональда Трампа политтехнолога Пола Манафорта и его партнера Ричарда Гейтса, включая четыре объекта недвижимости в Нью-Йорке и Вирджинии.