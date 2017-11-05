Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Манафорт объяснил, зачем ему три паспорта и чужой телефон

Воскресенье, 5 ноября 2017, 03:45
Манафорт объяснил, зачем ему три паспорта и чужой телефон

Бывший политтехнолог Партии регионов и экс-глава предвыборной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт объяснил на досудебном заседании почему путешествовал с мобильным телефоном, зарегистрированным на чужое имя, и почему у него было три паспорта.

Об этом пишет Bloomberg.

Адвокаты Манафорта заявили судье, что Манафорт путешествовал в Китай и в другие страны с телефоном, зарегистрированным на псевдоним - имя его брата, - потому что он хотел сохранить конфиденциальность, работая в качестве политического консультанта для высокопоставленных клиентов.

"Для многих граждан США, которые выезжают за границу по делам и на отдых, широко распространена практика защиты от возможных взломов и конфискации их электронных устройств и данных", - дали письменные объясненния в федеральный суд адвокаты Манафорта.

Они также заявили, что у Манафорта был один паспорт для поездок, а второй – для "предоставления с заявлениями на получение визы в некоторые зарубежные страны".

По словам его адвокатов Кевина Даунинга и Томаса Ценле, он потерял первый паспорт и получил третий, прежде чем найти оригинал спустя несколько месяцев, о чем сообщил в Государственный департамент.

Прокуроры считают, что телефон и несколько паспортов свидетельствуют отом, что Манафорт может бежать из США.

Манафорт и его помощник Рик Гейтс первые лица, которым предъявлено обвинение по делу о вмешательстве России в президентские выборах 2016 года.  Манафорту  грозит до 15 лет тюрьмы, а Гейтсу -12 лет. Оба не признали себя виновными. Они находятся под домашним арестом.

Обвинение содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплате налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранной учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, возмутился обвинениями против Манафорта и призвал следователей сфокусироваться на Хиллари Клинтон.

Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Дональда Трампа и Россией, отчасти из-за многих связей Манафорта с россиянами и его работы с Януковичем.

В США обвинение среди прочего требует конфискации имущества бывшего руководителя президентской кампании Дональда Трампа политтехнолога Пола Манафорта и его партнера Ричарда Гейтса, включая четыре объекта недвижимости в Нью-Йорке и Вирджинии.

Темы: Пол МанафортСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Пол Манафорт
Партнер Манафорта сливал россиянам данные о кампании Трампа – Минфин США
Трамп помиловал Манафорта
Трамп может помиловать Флинна и Манафорта – CNN
Последние новости
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
карта В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
14:07
Какие жалобы о нарушении закона о языке чаще всего получал омбудсмен в 2023 году
13:48
В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  
13:43
Свитолина и еще 3 украинки вышли в третий круг Australian Open
13:32
Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
Все новости...
Реклама: