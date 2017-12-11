В суд к Саакашвили пришла Тимошенко

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Понедельник, 11 декабря 2017, 12:51

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко пришла поддержать экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в Печерский районный суд Киева.

Сейчас защита объявила ходатайство о том, чтобы обеспечить проведение заседания в большей зале.

На заседании 11 декабря присутствуют некоторые народные депутаты и очень много журналистов.

 
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Председательствующая судья пояснила, что этот зал – самый большой в помещении суда, поэтому нет возможности перенести заседание в другое место и соответствующее ходатайство адвокатов отклонила.

В то же время в начале заседания она удовлетворила другое ходатайство защиты Саакашвили и его выпустили из аквариума и позволили сидеть рядом с адвокатами.



Адвокат Руслан Чернолуцкий отметил, что его подопечный "не является преступником, а достаточно известный в мире авторитет.

Также судья поддержала предложение защиты делать технические перерывы в заседании каждые 2 часа, учитывая большое количество присутствующих на досудебном заседании 11 декабря.

Дополняется...

Темы: Саакашвили суд
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