В суд к Саакашвили пришла Тимошенко

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко пришла поддержать экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в Печерский районный суд Киева.



Сейчас защита объявила ходатайство о том, чтобы обеспечить проведение заседания в большей зале.



На заседании 11 декабря присутствуют некоторые народные депутаты и очень много журналистов.

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Председательствующая судья пояснила, что этот зал – самый большой в помещении суда, поэтому нет возможности перенести заседание в другое место и соответствующее ходатайство адвокатов отклонила.



В то же время в начале заседания она удовлетворила другое ходатайство защиты Саакашвили и его выпустили из аквариума и позволили сидеть рядом с адвокатами.





Адвокат Руслан Чернолуцкий отметил, что его подопечный "не является преступником, а достаточно известный в мире авторитет.



Также судья поддержала предложение защиты делать технические перерывы в заседании каждые 2 часа, учитывая большое количество присутствующих на досудебном заседании 11 декабря.

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