Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В суд к Саакашвили пришла Тимошенко

Понедельник, 11 декабря 2017, 11:51

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко пришла поддержать экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в Печерский районный суд Киева.

Сейчас защита объявила ходатайство о том, чтобы обеспечить проведение заседания в большей зале.

На заседании 11 декабря присутствуют некоторые народные депутаты и очень много журналистов.

 
дарина чиж

Председательствующая судья Лариса Цокол пояснила, что этот зал – самый большой в помещении суда, поэтому нет возможности перенести заседание в другое место и соответствующее ходатайство адвокатов отклонила.

В то же время в начале заседания она удовлетворила другое ходатайство защиты Саакашвили и его выпустили из аквариума и позволили сидеть рядом с адвокатами.



Адвокат Руслан Чернолуцкий отметил, что его подопечный "не является преступником, а достаточно известный в мире авторитет.

Также судья поддержала предложение защиты делать технические перерывы в заседании каждые 2 часа, учитывая большое количество присутствующих на досудебном заседании 11 декабря.

Как известно, 11 декабря в Печерском райсуде началось заседание по избранию меры пресечения задержанному лидеру партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили.

Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.

Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

Генпрокуратура утверждает, что Михэил Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

В связи с арестом Саакашвили объявил голодовку

Прокуратура сообщила, что будет просить суд избрать меру пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" в виде домашнего ареста.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Саакашвилисуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили
Посол Грузии подтвердил, что уедет из Украины из-за ситуации с Саакашвили
Последние новости
15:15
В МИД Польши против склонения Украины к уступкам Кремлю: "Карманных Чемберленов" хватает
15:08
С конца января в некоторых школах Киевщины будут дежурить офицеры безопасности – полиция
15:07
Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует
15:00
Ученые обнаружили на Луне горные породы, которых нет в Солнечной системе
14:42
Аэропорт Кишинева сменил код на "дерусифицированный"
14:40
Владелец "Киевстара" подсчитал убытки от масштабного сбоя: почти $100 миллионов
14:37
Министр Лесной, ректор КНУ и судья из Харькова: кто получил антипремию "Академическая недостойность 2023 года"
14:30
Украина убедила Европу в в надежности собственных хранилищ газа - глава "Нафтогаза" в Давосе
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:13
Mezha.Media вошло в медиагруппу "Украинская правда"
Все новости...
Реклама: