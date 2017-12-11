В суд к Саакашвили пришла Тимошенко

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко пришла поддержать экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в Печерский районный суд Киева.



Сейчас защита объявила ходатайство о том, чтобы обеспечить проведение заседания в большей зале.



На заседании 11 декабря присутствуют некоторые народные депутаты и очень много журналистов.

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Председательствующая судья Лариса Цокол пояснила, что этот зал – самый большой в помещении суда, поэтому нет возможности перенести заседание в другое место и соответствующее ходатайство адвокатов отклонила.



В то же время в начале заседания она удовлетворила другое ходатайство защиты Саакашвили и его выпустили из аквариума и позволили сидеть рядом с адвокатами.





Адвокат Руслан Чернолуцкий отметил, что его подопечный "не является преступником, а достаточно известный в мире авторитет.



Также судья поддержала предложение защиты делать технические перерывы в заседании каждые 2 часа, учитывая большое количество присутствующих на досудебном заседании 11 декабря.

Как известно, 11 декабря в Печерском райсуде началось заседание по избранию меры пресечения задержанному лидеру партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили.

Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.

Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

Генпрокуратура утверждает, что Михэил Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

В связи с арестом Саакашвили объявил голодовку.

Прокуратура сообщила, что будет просить суд избрать меру пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" в виде домашнего ареста.