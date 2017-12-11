Суд по Саакашвили состоится в 12:00 – РНС

Заседание Печерского райсуда Киева по избранию меры пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" Михеилу Саакашвили запланировано на 12:00.

Об этом "Украинской правде" сообщил один из лидеров "РНС", нардеп Юрий Деревянко.

"Заседание состоится в 12:00. Второй зал Печерского суда. Судья Лариса Цокол", - сказал он.

Нардеп добавил, что с Саакашвили уже виделся адвокат Руслан Чернолуцкий.

"Саакашвили видел только адвокат. Он, как для человека, который уже 3-й день голодает, чувствует себя нормально, бодро самое главное, морально хорошо", - сказал Деревянко.

Как сообщает корреспондент "Украинской правды", в суд начали пускать прессу.

Фото Эльдара Сарахмана, УП

В настоящее время около 20 журналистов прошли в помещение.

Фото Эльдара Сарахмана, УП

Как известно, Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.

Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

Генпрокуратура утверждает, что Михэил Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

По словам пресс-секретаря РНС Марьяны Почтар, Саакашвили обыскивали. В связи с арестом Саакашвили объявил голодовку.

Прокуратура сообщила, что будет просить суд избрать меру пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" в виде домашнего ареста.

Утром 11 декабря Саакашвили привезли в Печерский райсуд Киева.

По состоянию на 9:15 под судом начали собираться активисты.

Здание суда окружили около 300 правоохранителей и нацгвардийцев.

Вблизи стоят 12 автобусов Нацгвардии и более 10 машин патрульных. Несколько автобусов Нацгвардии дополнительно стоят во дворе Киевской администрации.