В суд до Саакашвілі прийшла Тимошенко
Лідер парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко прийшла підтримати екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі в Печерський районний суд Києва.
Наразі захист оголосив клопотання про те, щоб забезпечити проведення засідання в більшій залі.
На засіданні 11 грудня присутні деякі народні депутати та дуже багато журналістів.
Головуюча суддя Лариса Цокол пояснила, що ця зала є найбільшою в приміщенні суду, тому немає змоги перенести засідання в інше місце і відповідне клопотання адвокатів відхилила.
Водночас на початку засідання вона задовольнила інше клопотання захисту Саакашвілі і його випустили з акваріуму та дозволили сидіти поруч із адвокатами.
Адвокат Руслан Чорнолуцький зазначив, що його підопічний "не є злочинцем, а є достатньо відомою у світі авторитетною особою.
Також суддя підтримала пропозицію захисту робити технічні перерви у засіданні кожні дві години з огляду на велику кількість присутніх на досудовому засіданні 11 грудня.
Як відомо, 11 грудня в Печерському райсуді Києва розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу затриманому лідерові "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі.
Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.
Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".
Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.
У зв’язку з арештом Саакашвілі оголосив голодування.
Прокуратура повідомила, що проситиме суд обрати запобіжний захід затриманому лідеру "Руху нових сил" у вигляді домашнього арешту.