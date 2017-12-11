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В суд до Саакашвілі прийшла Тимошенко

Понеділок, 11 грудня 2017, 11:51

Лідер парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко прийшла підтримати екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі в Печерський районний суд Києва.

Наразі захист оголосив клопотання про те, щоб забезпечити проведення засідання в більшій залі.

На засіданні 11 грудня присутні деякі народні депутати та дуже багато журналістів.

 
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Головуюча суддя Лариса Цокол пояснила, що ця зала є найбільшою в приміщенні суду, тому немає змоги перенести засідання в інше місце і відповідне клопотання адвокатів відхилила.

Водночас на початку засідання вона задовольнила інше клопотання захисту Саакашвілі і його випустили з акваріуму та дозволили сидіти поруч із адвокатами.

Адвокат Руслан Чорнолуцький зазначив, що його підопічний "не є злочинцем, а є достатньо відомою у світі авторитетною особою.

Також суддя підтримала пропозицію захисту робити технічні перерви у засіданні кожні дві години з огляду на велику кількість присутніх на досудовому засіданні 11 грудня.

Як відомо, 11 грудня в Печерському райсуді Києва розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу затриманому лідерові "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі. 

Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

У зв’язку з арештом Саакашвілі оголосив голодування.

Прокуратура повідомила, що проситиме суд обрати запобіжний захід затриманому лідеру "Руху нових сил" у вигляді домашнього арешту.

Валентина Романенко, УП
Теми: Саакашвілісуд
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