Зайцева признала вину в смертельном ДТП в Харькове

Подозреваемая в совершении ДТП в Харькове, в котором погибли 6 человек, Елена Зайцева признает свою вину в содеянном.

Об этом она заявила на заседании суда по продлению меры пресечения 13 декабря.

"Я признаю свою вину. Я готова нести ответственность и нести наказание, которое даст мне суд", - сказала Зайцева.

В то же время она подчеркнула, что не принимала каких-либо наркотических препаратов, поскольку это смертельно опасно для нее.

"Пострадавшие считали, что виновница ДТП наркоманка. Я никогда ничего не принимала, для меня это опасно. Из-за моей травмы, если я что-то приму, то для меня это может быть со смертельным исходом", - сказала Зайцева.

Она попросила прощения у всех пострадавших.

"Простите меня. Это не было под каким-то влиянием каких-то препаратов. Любые вещества, которые нашли у меня в крови – это только из-за обезболивающих, которые я иногда принимаю из-за своей проблемы. Пожалуйста, простите меня. Я готова нести вину" - сказала Зайцева.

Как известно, 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести.

Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, который проходит как свидетель, может быть изменен.

6 ноября правоохранители сообщили Дронову о подозрении.

8 ноября Киевский районный суд Харькова принял решение взять под стражу на 2 месяца водителя Volkswagen Touareg без возможности внесения залога.

16 ноября до объявления решения апелляционного суда Дронов заявил, что может объявить голодовку.

16 ноября Апелляционный суд Харьковской области отказался смягчить меру пресечения в отношении Дронова.

6 декабря стало известно, что в организме Зайцевой обнаружили вещества, которые содержат кодеин.