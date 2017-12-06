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Скандальное ДТП в Харькове: в крови Зайцевой нашли кодеин

Среда, 6 декабря 2017, 20:29
Скандальное ДТП в Харькове: в крови Зайцевой нашли кодеин

По заключению экспертизы по делу о ДТП в Харькове, в организме водителя авто Lexus Елены Зайцевой обнаружили вещества, которые содержат кодеин.

Об этом заявил журналистам начальник Следственного управления Главного управления Нациполиции в Харьковской области Сергей Чиж, сообщает "Укринформ".

"В отношении участников аварии проведены психиатрическая, наркологическая и химико-токсикологическая экспертизы. Согласно выводам экспертиз, в организме водителя автомобиля Lexus (Елена Зайцева - ред.) обнаружены вещества, которые содержат кодеин", - рассказал Чиж.

Он рассказал, что в ходе расследования допросили более 100 человек и назначили более 40 экспертиз.

"До 10 декабря будут завершены 14 экспертиз по биологическим и цитологическим веществам, изъятым из автомобилей участников ДТП. Также предназначена автотехническая экспертиза, проведение которой поручено экспертам Харьковского НИИ судебной экспертизы им. Бокариуса", - добавил Чиж.

Кроме того, решается вопрос о выделении в отдельное производство материалов по автошколе, где проходила обучение арестованная Зайцева.

Кодеин - это опиат, который используют как лекарственное средство, обычно в сочетании с другими веществами.

Как известно, 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести.

Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина. Она - дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, который проходит как свидетель, может быть изменен.

6 ноября правоохранители сообщили Дронову о подозрении.

8 ноября Киевский районный суд Харькова принял решение взять под стражу на 2 месяца водителя Volkswagen Touareg без возможности внесения залога.

16 ноября до объявления решения апелляционного суда Дронов заявил, что может объявить голодовку.

16 ноября Апелляционный суд Харьковской области отказался смягчить меру пресечения в отношении Дронова.

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Темы: ДТПХарьков
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