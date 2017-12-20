Выход россиян из СЦКК ухудшит гуманитарную ситуацию на Донбассе – Тука

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Среда, 20 декабря 2017, 08:46

Выход российских офицеров из совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на востоке Украины ухудшит гуманитарную ситуацию там.

Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Выход РФ из СЦКК приведет к ухудшению гуманитарной ситуации в Донбассе и направлен исключительно на то, чтобы заставить Украину легализовать "власти" ОРДЛО", – написал он в Twitter.

"Не получится!", – добавил Тука.

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