Бойко: Закон по Донбассу может сорвать обмен пленными

573 просмотра
Среда, 20 декабря 2017, 11:35

Нардеп от "Оппозиционного блока" Юрий Бойко заявил, что голосование за законопроект о деоккупации Донбасса может сорвать обмен пленными.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Он добавил, что представители фракции "Оппозиционный блок" против данного документа, поскольку это "беспредметная декларация", которая не приведет к миру.

"Мы считаем, что голосование за этот проект может сорвать процесс обмена пленными. Надеюсь, что парламент будет ответственным перед избирателям, которые ждут мира, поэтому любые вещи, которые могут сорвать обмен пленными не должны появляться в сессионном зале", - сказал Бойко.

"Сейчас должны быть переговоры между руководством нашего государства и руководством РФ. Ведь вопрос по обмену пленными и восстановление территориальной целостности требуют обсуждения на самом высоком уровне", - добавил политик.

Он также отметил, что выход россиян из СЦКК - это "внутреннее дело центра", которое не идет на пользу Украине.

В свою очередь спикер парламента Андрей Парубий в сессионном зале сказал, что следующая парламентская сессия будет 16 января, поэтому депутаты смогут рассмотреть вопрос о признании России агрессором и другие вопросы уже в следующем году.

Как сообщалось, 20 декабря Геращенко объяснила Верховной Раде, почему фракция "Блок Петра Порошенко" предлагает отложить голосование по законопроекту о реинтеграции Донбасса.

По ее словам, инициатива БПП связана с обменом заложников, который может сорваться из-за преждевременного принятия закона.

8 декабря БПП предложил отложить голосование закона о деоккупации, поскольку он требует дополнительных консультаций.

Однако фракция "Народный фронт" выступила за голосование по законопроекту №7163 о реинтеграции Донбасса уже в четверг, 21 декабря.

6 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №7163 о реинтеграции Донбасса.

Также в этот день депутаты поддержали законопроект №7164, который продлевает действие закона об особых условиях местного самоуправления в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей.

Яна Миланова, УП
Темы: Украина Донбасс оккупация Верховная Рада пленные
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Раде предложили сменить Беларусь как площадку для мирных переговоров 20 декабря 2017, 11:02
Украина увеличила экспорт шоколада в ЕС на треть 20 декабря 2017, 04:18
В ЕС предупредили о последствиях отката реформ в Украине 19 декабря 2017, 19:32
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Каплин ворвался в Минюст, его соратников задержали
Парубий: Закон о деоккупации рассмотрим после праздников
Российскому офицеру СЦКК запретили въезд в Украину на 3 года
Проезд на трассе Киев – Одесса ограничили, на остальных основных дорогах движение свободное
Все новости
Видео

Пластилиновая "Країна мрій" ко Дню Святого Николая

еда

Что готовить в декабре: рецепты блюд из сезонных продуктов

здоровье

Украинская йога. Анатолий Пахомов