Бойко: Закон по Донбассу может сорвать обмен пленными

Нардеп от "Оппозиционного блока" Юрий Бойко заявил, что голосование за законопроект о деоккупации Донбасса может сорвать обмен пленными.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Он добавил, что представители фракции "Оппозиционный блок" против данного документа, поскольку это "беспредметная декларация", которая не приведет к миру.

"Мы считаем, что голосование за этот проект может сорвать процесс обмена пленными. Надеюсь, что парламент будет ответственным перед избирателям, которые ждут мира, поэтому любые вещи, которые могут сорвать обмен пленными не должны появляться в сессионном зале", - сказал Бойко.

"Сейчас должны быть переговоры между руководством нашего государства и руководством РФ. Ведь вопрос по обмену пленными и восстановление территориальной целостности требуют обсуждения на самом высоком уровне", - добавил политик.

Он также отметил, что выход россиян из СЦКК - это "внутреннее дело центра", которое не идет на пользу Украине.

В свою очередь спикер парламента Андрей Парубий в сессионном зале сказал, что следующая парламентская сессия будет 16 января, поэтому депутаты смогут рассмотреть вопрос о признании России агрессором и другие вопросы уже в следующем году.

Как сообщалось, 20 декабря Геращенко объяснила Верховной Раде, почему фракция "Блок Петра Порошенко" предлагает отложить голосование по законопроекту о реинтеграции Донбасса.

По ее словам, инициатива БПП связана с обменом заложников, который может сорваться из-за преждевременного принятия закона.

8 декабря БПП предложил отложить голосование закона о деоккупации, поскольку он требует дополнительных консультаций.

Однако фракция "Народный фронт" выступила за голосование по законопроекту №7163 о реинтеграции Донбасса уже в четверг, 21 декабря.

6 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №7163 о реинтеграции Донбасса.

Также в этот день депутаты поддержали законопроект №7164, который продлевает действие закона об особых условиях местного самоуправления в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей.