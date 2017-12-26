Суд вернул сыну Авакова загранпаспорт и снял браслет

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Вторник, 26 декабря 2017, 13:52
radiosvoboda.org

Соломенский районный суд Киева принял решение вернуть загранпаспорт сыну главы МВД Арсена Авакова Александру и снять с него электронный браслет.

Об этом сообщил "Украинской правде" источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника УП, соответствующее решение суд принял на заседании 22 декабря.

Он пояснил, что прокуратура ходатайствовала о продлении личных обязательств, но суд удовлетворил ходатайство частично - сын главы МВД должен являться к следователю или в суд по первому вызову, но получил назад документы для выезда за границу.

Еще до этого решения суда Александр Аваков ходатайствовал у следователей о разрешении выехать в Италию до 14 января 2018 года и получил его.

Как известно, ранее в декабре суд отменил решение об аресте имущества сына Авакова.

Как сообщалось, 7 ноября на Александра Авакова надели электронный браслет.

По делу о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Министерством внутренних дел НАБУ задержало 3 человек: сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, который в 2014 году руководил ИТ-компанией "Turboseo". Им было объявлено подозрение.

1 ноября суд избрал сыну Авакова Александру меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета.

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Темы: Аваков суд МВД
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