Суд вернул сыну Авакова загранпаспорт и снял браслет

Соломенский районный суд Киева принял решение вернуть загранпаспорт сыну главы МВД Арсена Авакова Александру и снять с него электронный браслет.



Об этом сообщил "Украинской правде" источник в правоохранительных органах.



По словам собеседника УП, соответствующее решение суд принял на заседании 22 декабря.



Он пояснил, что прокуратура ходатайствовала о продлении личных обязательств, но суд удовлетворил ходатайство частично - сын главы МВД должен являться к следователю или в суд по первому вызову, но получил назад документы для выезда за границу.



Еще до этого решения суда Александр Аваков ходатайствовал у следователей о разрешении выехать в Италию до 14 января 2018 года и получил его.

Как известно, ранее в декабре суд отменил решение об аресте имущества сына Авакова.

Как сообщалось, 7 ноября на Александра Авакова надели электронный браслет.

По делу о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Министерством внутренних дел НАБУ задержало 3 человек: сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, который в 2014 году руководил ИТ-компанией "Turboseo". Им было объявлено подозрение.

1 ноября суд избрал сыну Авакова Александру меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета.

Читайте также: Дело сына Авакова. Все подробности и реакция в окружении министра и президента