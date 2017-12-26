Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд вернул сыну Авакова загранпаспорт и снял браслет

Вторник, 26 декабря 2017, 12:52
Суд вернул сыну Авакова загранпаспорт и снял браслет
radiosvoboda.org

Соломенский районный суд Киева принял решение вернуть загранпаспорт сыну главы МВД Арсена Авакова Александру и снять с него электронный браслет.

Об этом сообщил "Украинской правде" источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника УП, соответствующее решение суд принял на заседании 22 декабря.

Он пояснил, что прокуратура ходатайствовала о продлении личных обязательств, но суд удовлетворил ходатайство частично - сын главы МВД должен являться к следователю или в суд по первому вызову, но получил назад документы для выезда за границу.

Еще до этого решения суда Александр Аваков ходатайствовал у следователей о разрешении выехать в Италию до 14 января 2018 года и получил его.

Как известно, ранее в декабре суд отменил решение об аресте имущества сына Авакова.

Как сообщалось, 7 ноября на Александра Авакова надели электронный браслет.

По делу о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Министерством внутренних дел НАБУ задержало 3 человек: сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, который в 2014 году руководил ИТ-компанией "Turboseo". Им было объявлено подозрение.

1 ноября суд избрал сыну Авакова Александру меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета.

Читайте также: Дело сына Авакова. Все подробности и реакция в окружении министра и президента

"Украинская правда" в Threads

Темы: АваковсудМВД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Все новости...
Аваков
Оккупанты заявили, что "национализировали" квартиру Зеленской и магазины Яценюка в Крыму
В РФ хотят продлить интервалы ремонта западных самолетов
СБУ и ГБР пришли с обысками к Авакову
Последние новости
16:46
В Харьковской области заработала первая мобильная аптека: она будет доставлять лекарства в отдаленные села
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
16:26
Дело Азарова передали в суд
16:26
Директора Днепровской оперы обвиняют в нападении на актера Черниговского театра
16:22
У Орбана заявили, что до соглашения с ЕС по помощи Украине еще далеко
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
16:08
Польша продлила действие временной защиты украинцев до марта следующего года
16:05
Нетрудоустроенными после начала войны остаются 28% украинцев - исследование
Все новости...
Реклама: