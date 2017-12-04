Суд не разрешил увеличить размер залога Каськиву

Апелляционный суд оставил в силе решение Печерского суда о залоге экс-руководителю Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владиславу Каськиву.

Об этом сообщают источники УП.

По информации собеседника, суд оставил постановление Печерского суда о мере пресечения в виде ареста с возможностью внести залог, а апелляционную жалобу оставил без удовлетворения.

Генпрокуратура обжаловала в апелляционном суде меру пресечения Каськиву и просила увеличить залог со 160 тысяч гривен, которые назначил Печерский райсуд, до полумиллиона гривен.

Слушания переносились дважды.

В первый раз - потому что Печерский райсуд не предоставил необходимых документов апелляционному суду. В другой раз, по словам представителя суда, поскольку адвокаты Каськива подали ходатайство для изучения полномочий прокуратура согласно нового УПК.

Как известно, 1 ноября экс-главу Госкоминвестпроекта Владислава Каськиваэкстрадировали из Панамы.

В этот же день Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры избрал Каськиву меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.

Его освободили в зале суда, в течение 5 дней Каськив должен был заплатить залог 160 тысяч. Эту сумму внес юрист Виктор Ермолаев.

Также было известно, что до решения суда Каськив погасил убытки в размере почти 7,5 млн, в нанесении которых его обвиняет прокуратура.

Эту сумму внес отец экс-депутата Евгения Суслова, владелец фермерского хозяйства Иван Суслов.

6 ноября ГПУ обжаловала решение Печерского районного суда.

Как известно, Каськив был объявлен в розыск по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 УК (служебный подлог).

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