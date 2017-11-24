Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд снова перенес апелляцию ГПУ относительно Каськива

Пятница, 24 ноября 2017, 13:49

Апелляционный суд по ходатайству адвоката перенес на 4 декабря рассмотрение апелляционной жалобы Генпрокуратуры на меру пресечения экс-руководителю Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива.

"Украинской правде" об этом сообщили в пресс-службе апелляционного суда.

"Слушание перенесли по ходатайству стороны защиты об отложении слушания. Причина - выяснение, какими полномочиями обладает прокурор в связи с вступлением в силу переходных положений к уголовному процессуального законодательству", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что слушание по Каськиву должно состояться 4 декабря в 11.10.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд снял с рассмотрения 13 ноября рассмотрение апелляционной жалобы Генпрокуратуры на меру пресечения Владиславу Каськиву за того, что Печерский райсуд не передал материалы дела апелляционному суду.

Тогда слушание перенесли на 23 ноября.

Как известно, 1 ноября экс-главу Госкоминвестпроекта Владислава Каськива экстрадировали из Панамы.

В этот же день Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры избрал Каськиву меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.

Его освободили в зале суда, в течение 5 дней Каськив должен был заплатить залог 160 тысяч. Эту сумму внес юрист Виктор Ермолаев.

Также было известно, что до решения суда Каськив погасил убытки в размере почти 7,5 млн, в нанесении которых его обвиняет прокуратура.

Эту сумму внес отец экс-депутата Евгения Суслова, владелец фермерского хозяйства Иван Суслов.

6 ноября ГПУ обжаловала решение Печерского районного суда.

Как известно, Каськив был объявлен в розыск по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 УК (служебный подлог).

Яна Миланова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: судКаськивГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

По всей Украине второй раз за утро раздается тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
суд
Дело аэропорта "Борисполь". Чем опасен судебный плагиат Высшего антикоррупционного суда
Альтернатива суду: куда идти с иском, если традиционное судопроизводство не вызывает доверия?
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Последние новости
13:04
МОН обнародовал рамку финансовых компетентностей для детей и молодежи: что она предполагает
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки авиабомб и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
12:30
Накопичення сил ворога на північному кордоні не помічено – Наєв
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
12:17
В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля
Все новости...
Реклама: