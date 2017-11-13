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Суд перенес апелляцию ГПУ относительно Каськива на 23 ноября

Понедельник, 13 ноября 2017, 14:44

Апелляционный суд снял с рассмотрения 13 ноября апелляционную жалобу Генпрокуратуры на меру пресечения экс-руководителю Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владиславу Каськиву.

Об этом "Украинской правде" сообщил информированный источник.

"Прокуратура подала апелляцию, но ее суд перенес на 23 ноября", - сказал собеседник издания.

По информации УП, заседание перенесли, потому что Апелляционный суд не получил материалов дела.

Материалы должны были передать из Печерского райсуда Киева.

"Украинская правда" пыталась получить комментарии по этому поводу в Апелляционном и Печерском суде, но там в течение нескольких часов не отвечали.

Как известно, 1 ноября экс-главу Госкоминвестпроекта Владислава Каськива экстрадировали из Панамы.

В этот же день Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры избрал Каськиву меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.

Его освободили в зале суда, в течение 5 дней Каськив должен был заплатить залог 160 тысяч. Эту сумму внес юрист Виктор Ермолаев.

Также было известно, что до решения суда Каськив погасил убытки в размере почти 7,5 млн, в нанесении которых его обвиняет прокуратура.

Эту сумму внес отец экс-депутата Евгения Суслова, владелец фермерского хозяйства Иван Суслов.

6 ноября ГПУ обжаловала решение Печерского районного суда.

Как известно, Каськив был объявлен в розыск по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 УК (служебный подлог).

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Украинская правда

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Темы: КаськивсудГенпрокуратура
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