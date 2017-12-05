Открыто дело относительно тех, кто мешал задерживать Саакашвили

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Вторник, 5 декабря 2017, 14:49

Прокуратура города Киева начала уголовное производство по факту препятствования народными депутатами Украины действиям правоохранителей, которые проводили задержание Михаила Саакашвили.

Об этом "Украинской правде" сообщили в столичной прокуратуре.

Отмечается, что сведения внесены в Единый реестр по ч. 2 ст. 343 УК Украины.

Проведение досудебного расследования поручено ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

В прокуратуре отмечают, что в ходе досудебного следствия и по результатам анализа видеозаписей будут установлены те, кто препятствовал правоохранителям и будет дана правовая оценка.

Пока в прокуратуре воздерживаются от обнародования фамилий народных депутатов, отмечая, что стоит дождаться окончания следствия.

Ранее во время обысков СБУ 5 декабря на улице Костельной журналисты видели народных депутатов Виктора Чумака, Юрия Деревянко, Сергея Лещенко, Светлану Залищук, Юрия Левченко. Был ли кто-то из них рядом с авто с Саакашвили, УП неизвестно.

Темы: Саакашвили
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