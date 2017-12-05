Открыто дело относительно тех, кто мешал задерживать Саакашвили
Прокуратура города Киева начала уголовное производство по факту препятствования народными депутатами Украины действиям правоохранителей, которые проводили задержание Михаила Саакашвили.
Об этом "Украинской правде" сообщили в столичной прокуратуре.
Отмечается, что сведения внесены в Единый реестр по ч. 2 ст. 343 УК Украины.
Проведение досудебного расследования поручено ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.
В прокуратуре отмечают, что в ходе досудебного следствия и по результатам анализа видеозаписей будут установлены те, кто препятствовал правоохранителям и будет дана правовая оценка.
Пока в прокуратуре воздерживаются от обнародования фамилий народных депутатов, отмечая, что стоит дождаться окончания следствия.
Ранее во время обысков СБУ 5 декабря на улице Костельной журналисты видели народных депутатов Виктора Чумака, Юрия Деревянко, Сергея Лещенко, Светлану Залищук, Юрия Левченко. Был ли кто-то из них рядом с авто с Саакашвили, УП неизвестно.
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