В столкновениях в центре Киева пострадали 4 человека

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Вторник, 5 декабря 2017, 15:31

Во время акции в поддержку лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили пострадали 4 человека.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Департамента здравоохранения Киева Наталья Вишневская.

"Было 4 обращения к бригадам медиков, которые дежурят в центре города. Помощь была оказана на месте. Госпитализированных нет", - сказала она.

Вишневская добавила, что среди пострадавших нет правоохранителей.

На просьбу уточнить, с какими жалобами обращались участники акции к медикам, представитель Департамента здравоохранения сказала:

"Ушиб коленного сустава, ушиб кисти, гипертонический криз, обострение гастродуоденита – ушибы и обострения хронических заболеваний".

По словам Вишневской, на улице Костельной дежурили 4 бригады "скорой помощи", сейчас у Верховной Рады стоит пять бригад медиков.

В полиции Киева отметили, что у них, по состоянию на 15:30, нет информации о пострадавших правоохранителях.

Как известно, утром 5 декабря соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе заявил, что в квартире лидера "Руха новых сил" Саакашвили на улице Костельной ломают двери и проводят обыск.

Саакашвили во время обыска вылез на крышу и угрожал, что спрыгнет.

Адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого и нардепов в квартиру Саакашвили не пускали.

Позже адвокат Павел Богомазов, который вышел из квартиры Саакашвили сообщил, что Саакашвили "озвучили, что его подозревают в содействии свержению государственного режима".

После этого Саакашвили в сопровождении более десятка человек вывели из квартиры.

Активисты заблокировали автомобиль СБУ с экс-президентом Грузии.

В СБУ сообщили, что Саакашвили задержали в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности – ред.) Уголовного кодекса Украины. 

По состоянию на 13:39 сторонники Саакашвили вытащили его из машины правоохранителей. Политик с толпой двинулся к стенам украинского парламента.

О ходе событий с задержанием экс-президента Грузии, экс-главы Одесской обладминистрации Украины Михеила Саакашвили читайте онлайн УП.

Ирина Балачук, УП
Темы: Саакашвили Киев акции
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