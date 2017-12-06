Луценко: сбушники, конвоировавшие Саакашвили, имели право открыть огонь

Генеральный прокурор Юрий Луценко настаивает на законности действий правоохранителей в попытке задержания лидера партии "Рух нових сил" Михеила Саакашвили и вновь призвал его прийти к следователю.



Об этом он сказал на заседании Верховной Рады 6 декабря, отвечая на вопросы депутатов.



Луценко отметил, что "разочарован" ходом событий с задержанием Саакашвили.



"Мы могли бы быть более эффективными. Те 12 сотрудников Службы безопасности Украины, вчера везли Саакашвили на допрос, все - участники АТО, которые прошли бои, по закону должны были открыть огонь на поражение", - сказал генпрокурор.



"Но мы думаем о государстве, а Саакашвили, прячась за спинами украинский обманутых и купленных за деньги Курченко, думает о своем личном комфорте ... Поэтому мы йдали будем думать о дрежаву, иногда даже не используя всех предоставленных нам прав. Но Саакашвили будет задержан" , - отметил Луценко.



Глава ГПУ снова повторил свой призыв к Саакашвили - добровольно явиться на допрос.



"Лучшее, что он может сделать, если он хотя бы мужчина, если он действительно хоть немного любит Украину, прийти сегодня на улицу Владимирскую для дачи показаний следователю. Это единственный путь, чтобы Украину не уничтожать", - сказал он.

Как известно, утром 5 декабря сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в квартире Саакашвили в центре Киева, лидера партии "Рух новых сил" и экс-президента Грузии задержали, но до СБУ не довезли.



Активисты заблокировали машину СБУ с Саакашвили, а позже и вытащили лидера РНС из авто, разбив окна.

Саакашвили получил статус беглеца и был объявлен в розыск.

В 6 утра 6 декабря правоохранители пытались штурмовать палаточный городок, но Саакашвили перебрался в гостиницу "Киев".

Позже он вернулся под ВР и заявил, что готов дать показания в палаточном городке.

Лидер РНС также анонсировал вече на вечер среды.

А вечером как раз истекает 24 часа, которые дал генпрокурор Юрий Луценко Михеилу Саакашвили и его команде на то, чтобы прийти на допрос добровольно.



Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался о финансировании акции протеста с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко.

Саакашвили заявил, что не знает, кто такой Курченко.