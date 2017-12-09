У изолятора, где содержится Саакашвили, произошла потасовка из-за палатки

Под зданием СБУ, где содержится лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили, между активистами и силовиками произошли столкновения из-за того, что они хотели разбить там палатку.

Видео транслировалось со страницы Саакашвили в facebook.

применила газ.

Как сообщает Радио Свобода, полиция не дала установить палатку активистам "Руха новых сил" напротив одного из выездов из изолятора временного содержания.

После несколькоминутного спора с активистами, полиция взяла их в кольцо и оттеснила, забрав палатку.

Как известно, вечером 8 декабря правоохранители задержали лидера "Руха новых сил" Саакашвили.

Он был задержан в квартире бывшего главы ГУНП Луганской области Юрия Покиньбороды.

Саакашвили находится в изоляторе временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.

Как уточнила прес-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, ему инкриминируют нарушение по ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

По словам пресс-секретаря РНС Марьяны Почтар, Саакашвили обыскивали.

В ГПУ заявили, что следственные действия с задержанным происходили в присутствии его адвокатов. Прокуроры будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для Саакашвили в виде домашнего ареста.

В связи с арестом Саакшвили объявил бессрочную голодовку.

Как сообщил адвокат политика, суд по избранию меры пресечения Саакашвили может состояться в понедельник, 11 декабря. В этот день истекают 72 часа, когда в соответсвии с нормами КПК ему могут избрать меру пресечения.