МОЗ позбавлятиме ліцензій приватні лабораторії, якщо вони не будуть повідомляти про коронавірус
Міністерство охорони здоров'я України буде ініціювати відкликання ліцензій у лабораторій, в тому числі приватних, які не будуть звітувати про проведені дослідження на коронавірус, згідно із встановленою формою.
Джерело: заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ході прес-брифінгу в Києві 20 березня, якого цитує Інтерфакс-Україна
Пряма мова: "Вчора МОЗ направило додаткове роз'яснення, де чітко вказано, як повідомляти, в тому числі приватним лабораторіям, про діагностовані випадки коронавирусу, щоб вчасно провести епідрозслідування.
Крім того, є вимога до приватних лабораторій передавати перші п'ять позитивних і 10 негативних зразків в національну лабораторію для підтвердження. В даний час вони зобов'язані звітувати за встановленою формою. У разі порушення МОЗ ініціюватиме відкликання ліцензії".
Деталі: Ляшко зазначив, що МОЗ спільно з Державною митною службою, Міністерством фінансів і Мінекономіки розробило проект постанови з переліком товарів, робіт і послуг, які будуть закуповуватися поза рамками закону про державні закупівлі. Цей документ планується прийняти в п'ятницю на засіданні уряду.
Також, за його словами, планується затвердити перелік ліків, які будуть звільнятися від митних платежів та ПДВ.
Крім цього, за словами заступника міністра, очікується поставка ПЛР-тестів для розподілу по всій території України.
Що було раніше: Напередодні в Києві був зафіксований третій випадок захворювання коронавірусом. Ним виявився 50-річний чоловік, який нещодавно відвідував Швейцарію.
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, спочатку чоловік зробив тест в одному з приватних медичних центрів столиці. Але центр не повідомив про позитивний тест пацієнта ні Міністерству охорони здоров'я, ні Центру громадського здоров'я.
Діагноз підтвердила і надала інформацію державним органам України одна з німецьких лабораторій.
Прокуратура Києва ініціювала проведення досудового розслідування стосовно службових осіб цієї приватної медичної клініки
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Нагадаємо:
- Станом на ранок 20 березня в Україні офіційно зареєстровано 26 позитивних результатів на COVID-19. Три з них в Києві
- В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
- 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.