МОЗ позбавлятиме ліцензій приватні лабораторії, якщо вони не будуть повідомляти про коронавірус

Міністерство охорони здоров'я України буде ініціювати відкликання ліцензій у лабораторій, в тому числі приватних, які не будуть звітувати про проведені дослідження на коронавірус, згідно із встановленою формою.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ході прес-брифінгу в Києві 20 березня, якого цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Вчора МОЗ направило додаткове роз'яснення, де чітко вказано, як повідомляти, в тому числі приватним лабораторіям, про діагностовані випадки коронавирусу, щоб вчасно провести епідрозслідування.

Крім того, є вимога до приватних лабораторій передавати перші п'ять позитивних і 10 негативних зразків в національну лабораторію для підтвердження. В даний час вони зобов'язані звітувати за встановленою формою. У разі порушення МОЗ ініціюватиме відкликання ліцензії".

Деталі: Ляшко зазначив, що МОЗ спільно з Державною митною службою, Міністерством фінансів і Мінекономіки розробило проект постанови з переліком товарів, робіт і послуг, які будуть закуповуватися поза рамками закону про державні закупівлі. Цей документ планується прийняти в п'ятницю на засіданні уряду.

Також, за його словами, планується затвердити перелік ліків, які будуть звільнятися від митних платежів та ПДВ.

Крім цього, за словами заступника міністра, очікується поставка ПЛР-тестів для розподілу по всій території України.

Що було раніше: Напередодні в Києві був зафіксований третій випадок захворювання коронавірусом. Ним виявився 50-річний чоловік, який нещодавно відвідував Швейцарію.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, спочатку чоловік зробив тест в одному з приватних медичних центрів столиці. Але центр не повідомив про позитивний тест пацієнта ні Міністерству охорони здоров'я, ні Центру громадського здоров'я.

Діагноз підтвердила і надала інформацію державним органам України одна з німецьких лабораторій.

Прокуратура Києва ініціювала проведення досудового розслідування стосовно службових осіб цієї приватної медичної клініки

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