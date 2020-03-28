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Бойовики ОРДО заборонили в'їзд усім, крім громадян РФ і міжнародних місій

Субота, 28 березня 2020, 22:13
Бойовики ОРДО заборонили в'їзд усім, крім громадян РФ і міжнародних місій

Бойовики ОРДО заборонили в'їзд на окуповану територію Донецької області з Росії та ОРЛО усім, хто не має реєстрації на території ОРДО, окрім громадян Росії й співробітників міжнародних місій.

Джерело: Hromadske з посиланням на "указ" ватажка бойовиків ОРДО Дениса Пушиліна 

Деталі: Зокрема зазначається, що в'їзд на територію ОРДО забороняється "через суміжну територію держав Російської Федерації та "ЛНР" громадянам, які не мають реєстрації на території "ДНР" чи посвідчення на постійне проживання…, чи адресної довідки, яка підтверджує реєстрацію". 

При цьому право на в'їзд мають громадяни Росії та представники моніторингові місії ОБСЄ, Міжнародного "Червоного хреста", ООН з "відповідним повідомленням та наявністю медичних показань, які підтверджують їх стан здоров'я".

Рішення щодо громадян, які не зареєстровані у "ДНР", але мають "змушуючі обставини", рішення про їхній в'їзд ухвалюватиме "Міжвідомчий оперативний штаб з запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції".

Також усіх місцевих жителів, які прибуватимуть на територію ОРДО, зобов’язано перебувати на самоізоляції 14 днів з дня прибуття.

Документ також забороняє проведення спортивних, видовищних, публічних та інших масових заходів.

Що передувало: 

З 12 березня до  3 квітня в Україні запровадили карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено. 

З опівночі 21 березня бойовики ОРДО повністю закрили пропуск громадян через пункти прикордонного та митного контролю на лінії розмежування з боку України. 

Пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів було тимчасово припинено з опівночі 22 березня. 

Розпорядженням уряду РФ, з 30 березня Росія тимчасово обмежує рух через залізничні, автомобільні, пішохідні та інші пункти пропуску через держкордон. Серед категорій громадян, на які це обмеження не поширюється - росіяни, які постійно проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України (при наявності паспорта громадянина РФ).

"Українська правда" в Threads

Теми: ОРДЛОРосіякоронавірус
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