"Терехов все одно став би мером Харкова. Для чого ви це робите?", — неодноразово чули спостерігачі ОПОРИ, які доводили фальсифікації на виборах 31 жовтня.

"Другий тур нічого не змінить", — ще одна поширена теза. Ймовірно, справді не змінив би. Але чи варті вибори в "один тур" таких фальсифікацій? Це питання має лише один варіант відповіді — "ні".

За даними ОПОРИ, тільки на основі підтверджених фактів у сфальшованих протоколах до Ігоря Терехова перейшло близько 600 голосів, які були вкрадені в інших кандидатів. ОПОРА виявила низку фальсифікацій в Новобаварському, Холодногірському та Основ’янському районах Харкова.

Таким чином, результат виборів, встановлений міською комісією, не відповідає дійсності. Більше того, були порушені права виборців на вільне голосування і точне та достовірне встановлення результатів виборів.

Фальсифікації, які відбулися на етапі встановлення результатів цієї локальної кампанії, є тривожним дзвіночком для українських виборів.

По-перше, така історія може повторитися. По-друге, мовчазна згода кандидатів та політичних сил, у яких забрали голоси, — шлях до ймовірної появи нового виду політичного бізнесу. По-третє, виявлені фальсифікації — потенційний гачок, на який у майбутньому можуть бути підвішені мер та самоврядування міста в цілому.

Також насторожує інформаційна атака проти ОПОРИ — організації громадських спостерігачів, яка єдина публічно заявляла про фальсифікації та доводила факти фальшування в судах. Спостерігачів безпідставно звинувачували у перешкоджанні роботі комісії або ж закидали їм відсутність на виборчих дільницях. Йшлося і про співпрацю з одним із кандидатів, який програв вибори.

Історія, про яку йтиметься у цьому матеріалі, почалася з минулорічних виборів у Харкові. Після них переможець де-факто так і не почав виконувати своїх повноважень, а Ігор Терехов, по суті, очолив місто та отримав фору для своєї виборчої кампанії. Завершилося ж усе відвертими фальсифікаціями, що призвели до спотворення волевиявлення жителів міста на щонайменше 40 дільницях.

Епізод 1. Кернес, якого здобув і втратив Харків

Рік тому в Україні відбулися чергові місцеві вибори. В Харкові у першому турі переміг чинний міський голова Геннадій Кернес. 25 жовтня 2020 року він отримав 195 044 голосів виборців, тобто 60,34% від загальної кількості.

Геннадій Кернес, який перебував на посаді міського голови Харкова безперервно протягом 10 років, здобув перемогу навіть попри те, що не з'являвся на публіці з кінця серпня через інфікування коронавірусом.

Востаннє його бачили на офіційних подіях до Дня міста — 23 серпня. Спочатку Кернеса лікували в Україні, а 17 вересня перевезли в клініку Charité (Шаріте) у Берліні. Після цього однозначної інформації про стан здоров'я Кернеса не було.

9 листопада його офіційно зареєстрували харківським міським головою на підставі електронної заяви, адже сам Кернес на сесії міської ради присутнім не був.

Більше того, на думку голови міської територіальної виборчої комісії Ольги Мозгової (квота партії "Голос"), Кернес не був зобов’язаний повторно складати присягу, адже обійняв цю посаду повторно. А для того, щоб розпочати саму сесію, було внесено зміни до регламенту міськради, які визначають роботу мерії за відсутності міського голови на першій сесії нового скликання. Правомірність закріплення таких положень у регламенті міської ради була сумнівною.

У ніч на 17 грудня 2020 року, так і не повернувшись до Харкова, Кернес помер від ускладнень.

Епізод 2. Раунд на користь Терехова (затягування із призначенням позачергових виборів)

Закон "Про місцеве самоврядування в Україні" визначає, що у разі звільнення з посади міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або смерті його функції виконує секретар відповідної міської ради.

У грудні 2020 року секретарем Харківської міськради став Ігор Терехов, якого тільки-но обрали депутатом міської ради VIII скликання.

Це призначення також відбулося на підставі електронного подання від Геннадія Кернеса. Депутатка фракції "Слуга народу" у міськраді Аліна Мустафаєва подала звернення до міської прокуратури — у неї виникли підозри, що це подання було сфальшованим.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Крім того, четверо депутатів Харківської міськради оскаржували обрання секретарем міськради Ігоря Терехова у судовому порядку. Однак і в суді першої інстанції, і в апеляції вони отримали відмову.

Саме Ігор Терехов як секретар Харківської міської ради мав звернутися до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів харківського міського голови.

Він подав документи на початку січня 2021 року.

Втім, не всі — не вистачало копії свідоцтва про смерть міського голови, завіреного печаткою міськради, та рішення ради про взяття до відома факту смерті міського голови.

Службова записка Управління Верховної Ради по зв’язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування Джерело: Суспільне

Копія клопотання секретаря міської ради про призначення позачергових виборів Джерело: Суспільне

Лише 24 лютого Харківська міськрада ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень Кернеса, а 3 березня надала до Верховної Ради повний пакет документів для призначення позачергових виборів.

Однак, відповідно до Виборчого кодексу, позачергові місцеві вибори проводяться двічі на рік — в останню неділю березня (28 березня) та в останню неділю жовтня (31 жовтня) і мають призначатися не пізніше, ніж за шістдесят днів до дня виборів.

Вибори міського голови Харкова вже не могли відбутися навесні. Тому 30 березня Верховна Рада призначила їх на 31 жовтня 2021 року.

Так Ігор Терехов отримав перевагу в часі у 7 місяців та можливість підвищити свою впізнаваність серед виборців, виконуючи обов‘язки міського голови протягом 9 місяців до старту офіційної кампанії.

Спостерігачі ОПОРИ фіксували випадки залучення представників бюджетних організацій до партійних заходів, агітацію посадовцями та працівниками закладів освіти в комунальних установах, використання офіційного сайту міськради та комунального видання для агітації. Також представники Терехова роздавали безкоштовні запрошення до зоопарку і поширювали "Картки харків'янина" в комплекті з де-факто агітаційним буклетом із зображенням кандидата.

Сприяли посадові можливості й агітаційній кампанії Терехова як кандидата.

Епізод 3. Іменем "адмінресурсу" (передвиборча кампанія)

Виборчий процес у Харкові розпочався 11 вересня 2021 року. Спочатку за мандат очільника міста-мільйонника вирішили боротися 13 кандидатів: секретар міської ради, місцеві депутати, колишні судді, активісти, юристи. Потім троє зняли свої кандидатури.

Передвиборча кампанія була доволі спокійною, хоча й розпочалася дочасно — фактично одразу після повідомлення про смерть Кернеса.

Незважаючи на трагічну подію, політик став центральним сюжетом всіх виборів. Цим, а також виграним часом для підготовки широкого набору бюджетних програм та ініціатив Харківської міської ради скористався її секретар Ігор Терехов. Витрати на них, за орієнтовними підрахунками ОПОРИ на основі даних із відкритих джерела та відповідей на офіційні запити, можуть становити 1 мільярд 654 мільйонів гривень коштів платників податків.

Про побудову кампанії Терехова навколо бюджетних ініціатив міської ради свідчила, зокрема, і передвиборна програма кандидата "Стратегія розвитку Харкова до 2030 року".

Її основою став проєкт стратегії міста, розроблений за бюджетні кошти, але так і не винесений на розгляд міської ради.

Насправді початком практичного втілення передвиборчої програми Ігоря Терехова можна вважати 24 лютого 2021 року. У цей день міська рада, крім дострокового припинення повноважень мера Кернеса, внесла зміни до бюджету, передбачивши додаткові кошти на нові програми (зокрема, на реконструкцію Харківського зоопарку).

Крім того, порівняно з довиборчим 2019 роком, у 2021-му значно зросли бюджетні витрати на адресну допомогу соціально вразливим верствам та соціальні гарантії окремим категоріям харків'ян.

Представники ОПОРИ у Харкові зафіксували роздавання безкоштовних запрошень до зоопарку під час зустрічей громадян із секретарем міськради Ігорем Тереховим

Фото ОПОРИ

Скріншот новини на сайті Харківської міської ради Оригінал — публікація ОПОРИ

Перед виборами в харківських школах проводили педагогічні ради, на яких вчителів агітували "прийти на вибори та зробити правильний вибір". Під час цих зустрічей роздавали анкети з питаннями щодо ініціатив міської влади Фото ОПОРИ

Терехов проводив свою кампанію в умовах монопольного доступу до комунальних ЗМІ, який залишився у спадок від ексмера.

Так, медіахолдинг "Харьковские известия" (комунальне підприємство, створене Харківською міською радою) регулярно висвітлював у позитивному тоні діяльність Терехова, уникаючи згадок про інших кандидатів, окрім відверто критичних випадів у їхній бік.

Згідно з даними остаточного фінансового звіту кандидата, Терехов переказав ТОВ "Газета "Харьковские известия"" 1 мільйон 439 тисяч гривень за виготовлення друкованих матеріалів передвиборчої агітації та спецвипусків газети.

На перший погляд, мешканці міста "виграли", прискореними темпами отримавши низку позитивних змін у місті за рахунок бюджетних коштів.

Але відсутність "лінії розмежування" між діяльністю Терехова як кандидата і як посадовця суперечила принципу рівності прав та можливостей учасників виборів. Це і було головною проблемою передвиборчої кампанії в Харкові.

Епізод 4. Всі свої по-харківськи (монополізація виборчих комісій)

Основний організаційний супровід виборчого процесу у Харкові здійснювала міська територіальна виборча комісія та дев’ять районних в місті ТВК.

Всі ці комісії були утворені перед виборами 2020 року, тож у серпні та вересні 2021-го їх склад значно оновився. Зокрема, багато замін у районних комісіях міста відбулося серед представників партії "Голос". Також 20 серпня Центральна виборча комісія замінила голову міської комісії та ще 4 її членів. Новою очільницею комісії стала Олена Матвієнко від партії "Голос".

Найбільше представництво у дільничних комісіях (ДВК) отримали територіальні осередки партій ВО "Батьківщина", "Голос", "Європейська солідарність". Помітними були представники від партії "За майбутнє". Три вищезгадані партії не висунули своїх кандидатів на цих виборах, тож фактично самоусунулися від боротьби за харківський мандат.

Серед кандидатів Ігор Терехов, а ще Михайло Добкін та Дмитро Маринін мали представників у всіх ДВК. Втім, саме представники Терехова обіймали найбільше керівних посад — 156. Разом з тим, до складу ДВК Харкова були масово включені особи, подані кандидатами-самовисуванцями Олександром Кондрусиком і Миколою Кукурікою, які потім знявлися з виборчих перегонів.

Більшість кандидатів та організацій партій спрямовували кандидатури до ДВК у всі райони міста, і тільки в Олександра Скорика ("Європейська Солідарність") не було членів ДВК у Холодногірському районі.

Ситуація, коли технічні кандидати висувають "своїх", а до розподілу вакантних місць долучаються ще й партії, представники котрих не брали участі в кампанії, демонструє тіньовий принцип перерозподілу квот у виборчих комісіях. Він може призвести до монопольного контролю над комісіями з боку одного учасника виборів і, відповідно, безконтрольності процесу встановлення результату волевиявлення.

Також під час передвиборчої кампанії постанови Харківської комісії публікувалися на сайті міської ради із затримкою. Також була вибірковість в оприлюдненні документів (наприклад, відсутність додатків до постанов чи окремих рішень комісії).

Епізод 5. Затишшя перед бурею (день виборів)

31 жовтня спостерігачі ОПОРИ працювали у Харкові на 220 із 605 дільниць, які були визначені на основі статистично обґрунтованої вибірки.

Вони перебували у приміщеннях для голосування від моменту підготовчого засідання комісій, упродовж всього дня голосування та підрахунку голосів до моменту видачі їм дільничними комісіями копій протоколів про підрахунок голосів виборців.

Так, у день голосування спостерігачі ОПОРИ виявили і верифікували 311 порушень виборчого законодавства та стандартів демократичних виборів.

Найбільше занепокоєнь викликали інциденти з ознаками контрольованого голосування, зокрема фотографування бюлетенів, голосування поза межами виборчої кабінки, демонстрація заповненого бюлетеня, наявність сторонніх осіб на виборчих дільницях, а також підписання порожнього протоколу про підсумки голосування на одній із дільниць.

Водночас у день голосування тривала активна мобілізація виборців: працювали локації, де за фото поряд із виборчою дільницею розігрували подарунки, містяни отримували дзвінки із закликом "Зроби свій вибір. Люби, захищай, обирай Харків", який повторював гасло із сітілайтів на підтримку Ігоря Терехова.

На відео спостерігачка ОПОРИ у Харкові на виборчій дільниці №631543 зафіксувала, як виборчиня фотографувала бюлетень. На запитання жінка відповіла, що це вимога її керівництва: "Столбового Павла Івановича — керівника проекту "Картка харків’янина"".

У Харкові на виборчій дільниці №631306 по вул. Олеся Гончара спостерігач ОПОРИ зафіксував, що у пустому протоколі вже підписалися голова, заступник та секретар дільничної виборчої комісії. Також є підписи членів ДВК

А ось закриття виборчих дільниць та процес підрахунку голосів був найбільш проблемним етапом у день голосування в Харкові.

На щонайменше 29 виборчих дільницях, де були спостерігачі ОПОРИ, не було дотримано законної процедури підрахунку голосів. Водночас у деяких комісіях спостерігачам ОПОРИ протидіяли у фіксації порушень та обмежували доступ до спостереження.

На дільниці №631290 члени ДВК навіть намагалися видалити спостерігачку, яка фіксувала підрахунок голосів.

Епізод 6. Брудна гра (фальсифікації результатів)

Перший факт фальсифікації протоколу підрахунку голосів спостерігачі ОПОРИ зафіксували під час засідання Основ’янської районної ТВК щодо виборчої дільниці №631675, яка розташована на пр. Лиманському 1.

Так, представник дільничної комісії оголосив цифри, що відрізнялися на +70 голосів на користь кандидата Ігоря Терехова, порівняно з даними протоколу, що спостерігач ОПОРИ отримав під час засідання на ДВК.

На відео — оголошення результатів виборів по дільниці №631675 під час засідання Основ'янської районної ТВК

Відео ОПОРИ. Засідання Основ'янської районної ТВК

Фото протоколу, який отримав під час засідання ДВК спостерігач ОПОРИ

Пізніше, порівнюючи копію протоколу про підсумки голосування Новобаварської районної ТВК та копії протоколів, які спостерігачі отримали в ДВК цього району, ОПОРА виявила сфальшовані протоколи підрахунку голосів ще на 9 дільницях.

Усі вони — на користь Ігоря Терехова. Порушення були виявлені на дільницях №631180, 631193, 631197, 631201, 631205, 631211, 631177, 631189, 631200. Фотокопії протоколів, які спостерігачі ОПОРИ отримали безпосередньо на ДВК у день голосування з дільниць тут.

У результаті кількість голосів у Костянтина Немічева та Олександра Скорика зменшилися на 160 та 237 відповідно, а у Терехова — збільшилися на 397 голосів.

Приклад фальсифікацій. Це відео спостерігач ОПОРИ зняв під час підрахунку голосів на дільниці №631197 (вул. Менделєєва, Харківська гімназія №65).

Відео ОПОРИ

На відео чути, як комісія рахує голоси: за кандидата Олександра Скорика їх 32, за Костянтина Немічева — 39.

Стільки ж зазначено у копії протоколу про підрахунок голосів із печаткою та підписами членів ДВК, який отримав спостерігач ОПОРИ перед початком транспортування виборчої документації до Новобаварської районної ТВК.

Втім, у протоколі районної ТВК і у Скорика, і у Немічева зазначено інший результат — по 3 голоси. Такі самі дані були і в протоколі з цієї дільниці, який представник міської комісії надав суду. Більше того, на ньому не було відбитку печатки ДВК, а також помітні ознаки виправлень щодо кількості голосів за кандидатів Скорика та Немічева.

Копія протоколу дільничної виборчої комісії №631197, яку отримав спостерігач ОПОРИ

Копія сторінки з протоколу Новобаварської районної ТВК Фото ОПОРИ

Порівняння протоколів ДВК №631197. Зліва — копія, надана міською комісією до суду. Справа — копія протоколу, який отримав спостерігач ОПОРИ

Далі було виявлено розбіжності вже у третьому районі Харкова — між даними протоколу про підсумки голосування та інформацією з протоколу №12 засідання Холодногірської районної у Харкові територіальної виборчої комісії на 30 виборчих дільницях.

Загальна розбіжність у кількості голосів по Холодногірській районній територіальної виборчої комісії становить 248 голосів на користь Терехова. Крім того, спостерігачі ОПОРИ безпосередньо були присутні та отримали копії протоколів про підрахунок голосів із 12 дільниць, де виявлені розбіжності. Дані цих протоколів збігаються з інформацією, яка міститься в протоколі безперервного засідання Холодногірської ТВК. Фотокопії протоколів, отриманих спостерігачами ОПОРИ, опубліковані за посиланням.

Приклад фальсифікацій. Це відео спостерігач ОПОРИ зняв під час підрахунку голосів на дільниці №631403 (вул. Башкирська 2, школа №87, фоє).

Відео ОПОРИ

На відео чути, як члени комісії тричі повторюють: "Немічев — 28".

Така сама цифра у протоколі, який мають спостерігачі, а також у копії протоколу безперервного засідання територіальної виборчої комісії. Втім, у протоколі про підсумки голосування Холодногірської ТВК у Немічева 25 голосів — так само, як і в копії протоколу дільничної комісії, яку міська комісія надала у суді. На ній також не було відбитку печатки ДВК.

Копія протоколу дільничної виборчої комісії №631403, яку отримав спостерігач ОПОРИ

Копія сторінки з протоколу Холодногірської районної ТВК Фото ОПОРИ

Порівняння "двох" протоколів ДВК №631403. Зліва — копія, надана міською комісією до суду. Справа — копія протоколу, який отримав спостерігач ОПОРИ

Тобто, лише на тих дільницях, де спостерігачі ОПОРИ були присутні під час підрахунку голосів та отримали копії протоколів, на етапі формування відповідних протоколів ТВК у Новобаварському, Основ‘янському та Холодногірському районах було сфальшовано 572 голоси виборців. Вони перейшли від інших кандидатів на користь Ігоря Терехова.

Паралельний підрахунок голосів, який ОПОРА проводила у Харкові на 220 дільницях, що були обрані на основі статистично обґрунтованої вибірки, на ранок 1 листопада показав, що Ігор Терехов набрав 50,06% голосів (похибка 1,1%).

Ці дані свідчать, що за Терехова могли проголосувати як більше 50% (+1 голос) виборців, так і менше.

Про перші факти виявлених фальсифікацій, які стосувалися розбіжностей у результатах голосування у Основ’янському районі Харкова, ОПОРА повідомила вдень 1 листопада. Однак увечері того ж дня Харківська міська ТВК встановила результати голосування із кількістю голосів за Ігоря Терехова на рівні 50,66% виборців (146 240 голосів).

ОПОРА подала скаргу до Центральної виборчої комісії з приводу фальсифікацій та неправомірного встановлення результатів виборів. Також спостерігачі ОПОРИ у Харкові звернулися до міської ТВК зі скаргами на Новобаварську та Основ'янську територіальні виборчі комісії через розбіжності у протоколах.

Епізод 7. Вас там не було (реакція на інформування про фальсифікації)

Після того, як ОПОРА оприлюднила інформацію про фальшування протоколів із результатами виборів міського голови Харкова, проти організації розпочали інформаційну кампанію.

Спостерігачам безпідставно закидали відсутність на виборчих дільницях і співпрацю з одним із кандидатів.

До інформаційної атаки долучилися регіональні видання "Первая столица", "Редпост" та комунальне видання "Харьковские известия", а також 7 Facebook-сторінок, які ведуть координовану діяльність. Відповідно до інформації ОПОРИ, ці сторінки за час кампанії працювали на користь Ігоря Терехова. Також із його виборчого фонду на рахунок ТОВ "Газета "Харьковские известия"" надходили кошти за друк матеріалів передвиборчої агітації.

Водночас територіальна організація політичної партії "Голос", якій належала квота голови міської ТВК та значна частина членів виборчих комісій, заявила про те, що вибори відбулися в рамках чинного законодавства.

У публікації також містилася безпрецедентна заява про те, що виявлені ОПОРОЮ факти фальсифікацій нібито дестабілізують ситуацію в місті, а при оскарженні організація порушила необхідні процедури і тільки імітує реальне бажання боротьби. Прикро, що політична сила, яка здобула підтримку під час парламентських виборів 2019 року, прирівнює прагнення проведення чесних виборів до розхитування політичної ситуації.

Центральний офіс партії "Голос" ніяк не відреагував на факти фальсифікацій. Натомість він публічно дистанціювався від проблеми, як і під час конфліктної кампанії виборів народного депутата в окрузі №87 навесні, коли квота голови окружної виборчої комісії, що працювала у Надвірній, теж належала партії.

Примітно, що паралельно з "виборчими баталіями" партія "Голос" та ОПОРА опинилися поруч у ще одній історії.

НАЗК зупинило державне фінансування "Голосу" через виявлені порушення у звіті. Зокрема, партія перерахувала одному з підприємців 594 тисяч гривень за начебто виконані роботи із моніторингу ЗМІ та пошуку інформації щодо політичної активності партій, представлених у Верховній Раді. Однак ці моніторинги та аналізи були повністю скопійовані з сайту ОПОРИ, а не виконані підрядником.

Водночас посли країн "Великої сімки" висловили підтримку у зв’язку з організацією дезінформаційної кампанії проти спостерігачів ОПОРИ: "Посли G7 уважно стежать за виборами міського голови Харкова. Важливо, щоб вітчизняні спостерігачі, включно з мережею ОПОРА, працювали без будь-якого втручання, а правоохоронні органи ретельно та вчасно розслідували повідомлення про порушення".

Посли G7 уважно стежать за виборами міського голови Харкова. Важливо, щоб вітчизняні спостерігачі, включно з мережею ОПОРА, працювали без будь-якого втручання, а правоохоронні органи ретельно та вчасно розслідували повідомлення про порушення. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) November 4, 2021

Епізод 8. Dura lex, sed lex (оскарження фальсифікацій)

Формально міська ТВК задовольнила вимогу ОПОРИ і взяла до уваги наявність розбіжностей у протоколах Новобаварської, Основ‘янської та Холодногірської районних комісій. Але не захотіла усунути ці розбіжності.

Через це рішення ТВК Терехов звернувся до суду. Позов був поданий до міської комісії, а ОПОРА була залучена як третя сторона. Однак суд відмовив Терехову та підтвердив право ОПОРИ подавати скарги. Суд вирішив, що "встановлення істини та інтерес суспільства є важливішим за формальне дотримання строків, а також те, що строки на подання скарг у даному конкретному випадку були нерозумні та дуже стислі".

Поза тим, ОПОРА позивалася щодо фальсифікацій до Харківського окружного адміністративного суду. Суди хоч і відмовили у задоволенні позовних заяв, але визнали, що копії протоколів районних ТВК містять числові розбіжності з відомостями копій протоколів підрахунку голосів, отриманих спостерігачами на дільницях.

Крім того, у рішенні суду вказано, що наявні у матеріалах справи документи можуть свідчити про порушення виборчого законодавства, що є підставою для скерування цих матеріалів як повідомлення про кримінальне правопорушення до поліції.

Апеляційний суд Харкова також відмовив представникам ОПОРИ у задоволенні апеляційних скарг на рішення судів першої інстанції. Розбіжність у кількісних показниках із протоколами підрахунку голосів із мокрими печатками та підписами голів і секретаря, надані спостерігачами ОПОРИ, суд не взяв до уваги, натомість зробив висновок, що у відомостях, наданих міською ТВК, розбіжностей немає.

Спостерігачі ОПОРИ наголошували на неналежності доказів, поданих міською ТВК. По цілій низці дільниць міська виборча комісія надала до суду копії, а не оригінали протоколів, на яких не було відбитків печатки, а також були ознаки виправлення та підтирання даних.

Юристи ОПОРИ наголошували і на тому, що перерахунок на виборчих дільницях входить до повноважень районних ТВК, а тому суд може прийняти таке рішення для того, щоб захистити виборчі права громадян і встановити точні та достовірні результатів виборів.

Натомість суд у своїх висновках базувався не на принципах виборчого та процесуального права, а виходив із формальних вимог виборчого законодавства. На жаль, закон фактично не регулює ситуацію, коли розбіжності у протоколах підрахунку голосів виявлені вже на етапі встановлення результатів виборів, а не підсумків голосування.

Судова боротьба ОПОРИ тривала більше 40 годин, які були присвячені лише участі у судових засіданнях. Це не враховуючи часу, який пішов на кропітку роботу з підготовки позовів та збору доказової бази.

Епізод 9. Замість фіналу

Як свідчать дані паралельного підрахунку голосів ОПОРИ, Ігор Терехов набрав 50,06% голосів. Похибка нашого дослідження становила 1,1%. Це означає, що за Терехова могли проголосувати як більше 50% (+1 голос) виборців, так і менше. Він однозначно був лідером виборчих перегонів, проте його перемога в першому турі не була такою однозначною.

Разом з тим, на основі статистичного аналізу ОПОРА оцінила, що лише в Новобаварському районі Ігорю Терехову "дописали" від 1000 до 1500 голосів.

Екстраполювавши дані з протоколу районної ТВК на візувалізації, аналітики помітили таке ж зменшення результатів Олександра Скорика та Костянтина Немічева, як на 9 дільницях, де фальсифікації доведені, ще на 21 дільниці району.

ОПОРА зверталася до всіх суб’єктів виборчого процесу із закликом невідкладно оприлюднити всі наявні у них протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, а також протоколи районних ТВК про підсумки голосування. Втім, кандидати та політичні сили, від яких вони висувалися, майже не відреагували на інформацію про фальсифікації і вкрадені голоси.

Хоча у Верховній Раді і прозвучала пропозиція створити тимчасову слідчу комісію (ТСК), але малоймовірно, що вона буде підтримана.

Тим паче не звітують про відкриті кримінальні провадження і правоохоронці, попри те, що фальсифікація виборчої документації — це кримінальний злочин, за який передбачено від 3 до 7 років в'язниці.

Натомість представники влади державного та локальних рівнів привітали з перемогою у першому турі Ігоря Терехова.

11 листопада на позачерговій сесії міської ради Ігор Терехов склав присягу і заступив на посаду харківського голови. Свій політичний шлях у новому амплуа Терехов розпочав із доволі критичного та категоричного звернення до своїх опонентів, зокрема депутата міськради Анатолія Родзинського (адвоката кандидата Михайла Добкіна): "Это начало вашего конца".

Засідання Харківської міської ради, 11 листопада 2021

Встановлені ОПОРОЮ переконливі факти фальсифікацій свідчать про недотримання права виборців Харкова на чесні вибори та законний підрахунок їх результатів під час обрання міського голови.

Ба більше, такі брудні технології спотворення результатів і мовчання головних гравців мають серйозні ризики делегітимізації виборчого процесу і повертають Україну в практики контрольованого голосування та фальсифікацій 2004 року. Фальшування результатів виборів унеможливлює реалізацію принципу вільного голосування, без дотримання якого неможливо уявити демократичні вибори.

Дійові особи

Звичайно, ми не знаємо всіх дійових осіб цієї історії. Але окрім переможця виборів (на чию користь були додані голоси) — Ігоря Терехова, відомі імена суддів, котрі не вжили заходів, щоб захистити права виборців; членів територіальних та дільничних комісій, які оформлювали протоколи та залишили свої підписи під сфальшованими виборчими документами. З повним переліком дійових осіб можна ознайомитися за посиланням: https://cutt.ly/SYp9dkZ

Автор: Яна Золотарьова, Громадянська мережа ОПОРА

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