Головні новини неділі і ночі: екзит-поли щодо виборів та опитування Зеленського

В найбільших містах вже відомі попередні результати виборів, "5 питань від президента" проігнорувала третина виборців – новини, які були актуальні 25 жовтня.

Про місцеві вибори

Київ. Згідно з екзит-полом служби "Рейтинг", Віталій Кличко з великим відривом випередив своїх конкурентів на виборах мера столиці, але до перемоги в першому турі не дотягнув. Його ж партія набирає найбільше голосів.

Харків. Згідно з екзит-полом Студії Савіка Шустера та телеканалу "Україна 24", перемогу на виборах міського голови вже у 1 турі здобуває діючий мер Геннадій Кернес.

Дніпро. Згідно з екзит-полом Студії Савіка Шустера та телеканалу "Україна 24", у 1 турі виборів міського голови лідирує чинний мер Борис Філатов.

Одеса. Згідно з даними екзит-полів, на виборах мера Одеси лідирує чинний міський голова Геннадій Труханов, на другому місці кандидат від "Опозиційної платформи – За життя" Микола Скорик.

Львів. У другий тур виборів міського голови виходять діючий мер Андрій Садовий і кандидат від "Європейської солідарності" Олег Синютка, свідчить екзит-пол Студії Савіка Шустера та телеканалу "Україна 24".

Миколаїв. У другий тур виборів мера виходять чинний міський голова Олександр Сєнкевич та представник ОПЗЖ Владислав Чайка, свідчить екзит-пол Студії Савіка Шустера та телеканалу "Україна 24".

Ужгород. Згідно з екзит-полом Студії Савіка Шустера та телеканалу "Україна 24", у першому турі виборів міського голови перемагає чинний мер Богдан Андріїв, трохи позаду кандидат від "Слуги народу" Віктор Щадей, на третій позиції колишній голова міста Сергій Ратушняк.

Вінниця. За інформацією екзит-полу студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24" на виборах міського голови перемагає чинний мер, представник "стратегії Гройсмана" Сергій Моргунов.

Черкаси. На виборах мера найбільше голосів здобуває діючий мер Анатолій Бондаренко, він вийде у другий тур з представником "Голосу" Віктором Євпаком, свідчить екзит-пол Студії Савіка Шустера та телеканалу "Україна 24".

Кривий Ріг. У другий тур місцевих виборів можуть вийти чинний міський голова Юрій Вілкул та кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик.

Чернівці. На виборах мера перемагає Роман Клічук від партії "Єдина альтернатива", яка, водночас, набирає найбільшу кількість голосів на виборах до міськради.

Маріуполь. Згідно з екзит-полом соціологічної групи "Рейтинг", вибори мера виграє діючий міський голова Вадим Бойченко.

Про опитування Зеленського

За результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг," третина українців, які голосували на місцевих виборах, проігнорувала 5 питань від президента Володимира Зеленського. При цьому думки опитаних і тих, хто не відповідав на питання, здебільшого тотожні.

Речник кампанії "5 питань президента" Артем Гагарін заявляє, що опитування, ініційоване Володимиром Зеленським, пройшло успішно і в межах законодавства, його попередні результати партія "Слуга народу" оголосить 26 жовтня.

Чотири з п’яти питань всеукраїнського опитування від президента підтримала переважна більшість українців, які взяли в ньому участь. Щодо одного думки громадян розділились фактично порівну.

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