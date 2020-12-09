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Кернес знову став мером, не приїжджаючи до Харкова

Середа, 9 грудня 2020, 11:11

Геннадій Кернес 9 грудня знову отримав повноваження харківського міського голови, не будучи присутнім на першій сесії Харківської міської ради нового скликання.

Джерело: "Status Quo"

Деталі: Голова Харківської міської територіальної виборчої комісії Ольга Мозгова, яка відкривала першу сесію міськради, сказала, що Кернес був зареєстрований міським головою відповідно до результатів виборів.

Мозгова відзначила, що відповідно до законодавства, голова зобов'язаний приймати присягу особисто, лише якщо він обирається на цю посаду вперше.

Геннадій Кернес уже складав присягу харківського міського голови 24 листопада 2010 року, "у зв'язку з цим він отримує повноваження міського голови з цього моменту", заявила голова ТВК.

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Передісторія:

  • Геннадій Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня. Він захворів на COVID-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня його поклали в харківську лікарню, а в ніч на 17 вересня – перевезли до німецької клініки "Шаріте".
  • Кернес виграв вибори 25 жовтня і 8 листопада його офіційно зареєстрували Харківським міським головою, оскільки він подав електронну заяву.
  • У міськадміністрації Харкова неодноразово спростовували чутки про смерть Кернеса. 
  • Оскільки Кернес не встигав на першу сесію міськради 9 грудня, не виключалося її перенесення.
  • Олігарх і друг Кернеса Павло Фукс розповів, що мер Харкова планує повернутися в Україну 30 грудня. Раніше він публікував фото Кернеса з лікарні у Берліні.

Теми: КернесХарківвиборимісцева влада


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