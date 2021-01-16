Через оголошення Кернеса мером відкрили провадження

Харківська обласна прокуратура відкрила провадження проти голови Харківської ТВК Ольги Мозгової, яка оголосила обраним мером Геннадія Кернеса без повторного складення ним присяги.

Джерело: депутат Харьківської міської ради від партії "Слуга народу" Аліна Мустафаєва в Facebook

Дослівно: "Харківська обласна прокуратура за моїм зверненням порушила справу проти голови Харківської ТВК Ольги Мозгової. Саме вона оголосила, що обраний міським головою Геннадій Кернес не повинен повторно складати присягу".

Деталі: Мустафаєва опублікувала відповідь прокуратури на її звернення. Там повідомляється, що провадження відкрито 11 січня за ч. 1 статті 367 Кримінального кодексу України (Службова недбалість).

Провадження розслідує ГУ НП в Харківській області.

Довідка: Частина 1 статті 367 КК ("Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб") передбачає покарання у вигляді штрафу від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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У своїй банці павук. Харків Геннадія Кернеса

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