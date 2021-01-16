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Через оголошення Кернеса мером відкрили провадження

Субота, 16 січня 2021, 11:10
Через оголошення Кернеса мером відкрили провадження

Харківська обласна прокуратура відкрила провадження проти голови Харківської ТВК Ольги Мозгової, яка оголосила обраним мером Геннадія Кернеса без повторного складення ним присяги.

Джерело: депутат Харьківської міської ради від партії "Слуга народу" Аліна Мустафаєва в Facebook

Дослівно: "Харківська обласна прокуратура за моїм зверненням порушила справу проти голови Харківської ТВК Ольги Мозгової. Саме вона оголосила, що обраний міським головою Геннадій Кернес не повинен повторно складати присягу".

Деталі: Мустафаєва опублікувала відповідь прокуратури на її звернення. Там повідомляється, що провадження відкрито 11 січня за ч. 1 статті 367 Кримінального кодексу України (Службова недбалість).

Провадження розслідує ГУ НП в Харківській області.

 

Довідка: Частина 1 статті 367 КК ("Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб") передбачає покарання у вигляді штрафу від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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У своїй банці павук. Харків Геннадія Кернеса

Передісторія:

  • Мер Харкова Геннадій Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня. У нього було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня він був госпіталізований у 17-у міську лікарню, а в ніч на 17 вересня – перевезений літаком із Харкова до Берліна на лікування в клініку "Шаріте".
  • Водночас, за даними ЦВК, Кернес виграв вибори 25 жовтня.
  • 8 листопада його офіційно зареєстрували Харківським міським головою, оскільки він подав електронну заяву.
  • 9 грудня Кернес знову отримав повноваження харківського міського голови, не будучи присутнім на першій сесії Харківської міської ради нового скликання. Голова Харківської міської територіальної виборчої комісії Ольга Мозгова, яка відкривала першу сесію міськради, сказала, що голова зобов'язаний приймати присягу особисто, лише якщо він обирається на цю посаду вперше.
  • 17 грудня Кернес помер.

Українська правда

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Теми: КернесХарківвиборипрокуратура
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