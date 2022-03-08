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Україно, витри сльози! Ти сильна! Діти малюють війну 

"Українська правда"Вівторок, 8 березня 2022, 21:00

"Українська правда" продовжує хроніку війни і нашої майбутньої перемоги в цій війні очима дітей.

Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви. 

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Єлизавета Шляхтур, 10 років, Городок, Львівська область
 
Єлизавета Шляхтур, 10 років, Городок, Львівська область
 
Єлизавета Шляхтур, 10 років, Городок, Львівська область
 
Андрій, 8 років, Київ
 
Єгор, 10 років, Київ
 
Єлизавета Шляхтур, 10 років, Городок, Львівська область
 
Женя, 7 років, Київ
 
Катерина, 13 років
 
Коля, 9 років, Київ
 
Оленка, 11 років, Богданка, 6 років, Київщина

Українська правда

Теми: дітивійнаУкраїнасвіт
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