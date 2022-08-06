Росія перекидає війська і починає нову фазу війни. Підсумки 164-го дня війни

Завершується 164-ий день великої війни, у якій Україна захищає свою територію та людей.

Українська армія тримає широкий фронт. Росія продовжує обстрілювати мирні міста.

"Українська правда" підводить підсумки доби в цьому тексті.

Регіони: біля Пісків йдуть бої, удари окупантів по Миколаєву і Нікополю

Окупанти не припиняли бити по українських містах і селах, у результаті обстрілів у Миколаєві поранено дві особи, на Дніпропетровщині поранено троє, також біля Пісків всю ніч йшли бої, а на Херсонщині ворог намагається відвоювати втрачені позиції.

В районі селища Піски бойові дії тривали протягом всієї ночі.

Близько 06:30 — артобстріл та обстріл з РСЗВ "Ураган" із касетними боєприпасами села Первомайське Очеретинської ВА.

Миколаївщина: вночі ворог завдав ракетних ударів по місту Миколаїв, внаслідок чого поранень зазнали дві особи. Також пошкоджено житлові будівлі.

Дніпропетровщина: російська армія знову обстріляла Нікопольський район та Криворізький райони. 20 прильотів з "Градів" по місту Нікополь.

Також росіяни обстріляли Костянтинівку на Донеччині – в одному з будинків зруйнований під’їзд, з-під завалів та заблокованих квартир рятувальники витягли 7 людей.

Фронт: Окупанти наступали на трьох напрямках, але отримали відсіч

Вечірнє зведення Генштабу

📢 На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Сулигівка, Довгеньке, Долина, Мазанівка, Адамівка, Карнаухівка, Курулька, Рідне, Дібрівне, Грушуваха, Богородичне та Маяк.

Окремі підрозділи ворога намагалися просунутися в район західної околиці Богородичного, успіху не мали, відійшли.

📢 На Бахмутському напрямку зафіксовано ворожі обстріли поблизу Бахмута, Соледара, Зайцевого, Яковлівки, Кодеми, Юріївки, Бахмутського, Берестового, Покровського та Іванграда. Російська штурмова та армійська авіація завдала ударів неподалік Зайцевого, Соледара, Бахмута, Берестового і Яковлівки.

Штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в напрямках Стряпівка – Бахмутське, Покровське – Соледар, Покровське – Бахмут, Володимирівка – Яковлівка, Відродження – Вершина, Покровське – Вершина. На всіх вказаних напрямках ворог отримав рішучу відсіч українських воїнів та відійшов.

📢 На Авдіївському напрямку ствольна та реактивна артилерія ворога обстрілювала райони Авдіївки, Пісків, Нетайлового, Невельського та Нью-Йорка. Штурмова авіація окупантів діяла поблизу Нью-Йорка, Красногорівки, Пісків та Мар’їнки.

Наступальними діями російські загарбники намагалися прорвати оборону наших військ у напрямках Спартак – Авдіївка, Веселе – Піски, Новоселівка Друга – Красногорівка, Олександрівка – Мар’їнка, Кирилівка – Павлівка та Пречистівка – Новомайорське. Українські воїни завдали ворогу значних втрат та відкинули назад.

📢 На Краматорському напрямку противник наступальних дій не вів. Здійснив обстріли із танків та артилерії поблизу Сіверська, Серебрянки, Верхньокам’янського, Дронівки, Донецького, Григорівки, Різниківки, Миколаївки, Спірного, Званівки, Переїзного, Калеників, Долини та Виїмки.

📢 На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли біля Новомихайлівки, Шевченко, Великої Новосілки, Запоріжжя, Залізничного, Новоданилівки, Зеленого Поля та Чарівного. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Темирівка, Малі Щербаки, Новоандріївка, Вільне Поле, Новосілка, Вугледар, Павлівка та Пречистівка.

📢 На Сіверському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли неподалік Янжулівки, Миколаївки та Залізного Мосту Чернігівської області, а також біля Нової Гути, що на Сумщині.

📢 На Харківському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів Прудянки, Дуванки, Золочева та ще 27 населених пунктів. Завдав авіаційних ударів біля Верхнього Салтова, Леб’яжого та Гусарівки.

📢 На Південнобузькому напрямку противник систематичним застосуванням наявних засобів вогневого ураження по лінії зіткнення та в глибині оборони намагається утримати зайняті позиції та не допустити створення Силами оборони сприятливих умов для відновлення наступу та звільнення тимчасово захопленої території.

Окупанти задіяли армійську авіацію для ударів неподалік Андріївки. Активно вели повітряну розвідку району безпілотними літальними апаратами.

📢 В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування.

Окуповані території: на Херсонщині готуються до "референдуму", гауляйтер Нової Каховки помер в лікарні

Російські окупанти розгорнули підготовку до псевдореферендуму за приєднання Херсонської області до Росії – почали роздавати пенсіонерам гроші і агітують молодь вступати до захоплених вишів.

Крім того, загарбники агітують жителів Херсонщини вступати до захоплених вишів, обіцяючи безкоштовне навчання.

А дітей від 8 років активно запрошують в оздоровчі табори Ростова, Анапи і Криму.

Зранку російські пропагандистські ЗМІ повідомили про "замах" на призначеного окупантами так званого "заступника начальника ВЦА" окупованої Нової Каховки Херсонської області Віталія Гуру.

Пізніше представники окупантів повідомили журналістам про те, що Віталій Гура помер у лікарні після того, як був розстріляний.

Війна і світ

🔺 Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що домовленість для розблокування експорту зерна з українських портів створює сприятливий грунт для ширших перемовин між Києвом і Кремлем, та висловив готовність прийняти зустріч Путіна і Зеленського у Стамбулі.

🔺 За оцінками британської розвідки, ближчим часом розпочнеться нова фаза війни, основний фронт якої протяжністю близько 350 км буде на півдні.

🔺 До України вперше з початку повномасштабної війни підходить турецьке судно. За даними моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень", станом на 15:00 за Києвом суботи на підході до порту Чорноморськ спостерігається турецький суховантах FULMAR S.

Інші важливі новини дня

⚡️ Російські окупанти в результаті обстрілів 5 серпня серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об’єднаний допоміжний корпус на Запорізькій АЕС – є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

⚡️ Росіяни стріляють по майже по всій лінії зіткнення, вдень обстріляли смт Березнегувате Миколаївської області, у результаті чого одна людина загинула та 5 отримали поранення.

⚡️ Міський голова Сергій Моргунов прокоментував заходи з ліквідації наслідків теракту 14 липня у Вінниці, зазначивши, що розмір завданої шкоди росіянами становить 240 млн гривень.

Українська Правда