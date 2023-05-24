Олігарх чи "мушкетер"? В пошуках Костянтина Жеваго

Влітку минулого року під час зйомок матеріалу про "Батальйон Монако" "Українська правда" зафіксувала олігарха Костянтина Жеваго на яхті біля берегів князівства.

Це була чи не перша поява мільярдера в публічному просторі після того, як у 2019 році він залишив Україну.

З вересня 2019 року Жеваго підозрюють у розтраті $113 мільйонів банку "Фінанси та кредит", власником якого він був. І досі його місце перебування було невідоме.

Костянтин Жеваго в Монако на яхті "Z"

Вже за пів року прізвище Жеваго знову з'явилося в інформаційному просторі. Цього разу воно пролунало ще гучніше.

Напередодні Нового року на елітному зимовому курорті Куршевель французькі поліціянти затримали українського мільярдера за запитом українських правоохоронців.

Готель, в якому затримали Жеваго

Згодом Жеваго відпустили під заставу, а французький суд відмовив у екстрадиції бізнесмена до України.

Проте завершення всіх юридичних процесів у французьких правоохоронних органах триває і досі. А це означає, що Жеваго не може залишати межі Франції та має електронним способом регулярно відмічатися в поліції. Так один з найбагатших людей України більше ніж на пів року застряг у Франції.

Суспільний інтерес до долі Жеваго спадав, аж раптом НАБУ і САП іще гучніше привернули увагу до мільярдера. Це сталося минулого тижня після затримання на хабарі голови Верховного суду України Всеволода Князєва.

16 травня директор НАБУ Семен Кривонос на брифінгу публічно заявив, що бюро зафіксувало контакти власника групи "Фінанси та кредит", яким є Костянтин Жеваго, з одним із власників адвокатського об'єднання "Горецький і партнери".

Вони домовилися про передачу хабара на користь високопосадовців Верховного Суду за ухвалення потрібного для бізнесмена рішення.

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Крім того, 18 травня на судовому засіданні з обрання запобіжного засобу Князєву прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зробив публічну заяву. Про те що суддя наказав адвокату повідомити Жеваго, що за ухвалення необхідного йому рішення він має надати хабар. І Жеваго передав для Князєва 2,7 мільйона доларів.

"Українська правда" вирушила до Парижа на пошуки олігарха. І нам вдалося поставити йому запитання.

Михайло Ткач, УП