Взяти "корупціонера" на поруки: "кінець кар'єрі" чи нормальна практика?

Личное поручительство – обычная мера пресечения для подозреваемых, которая регулярно применяется в украинских судах.

Но как только кого-то из подозреваемых в коррупции хотят взять под личное поручительство бывшие или действующие народные депутаты, общественные активисты тут же начинают клеймить поручителей позором, пророчат им завершение политической карьеры и даже собирают деньги на интернет-рекламу для "наказания" за такой "зашквар".

Что не так с этой практикой?

Поручительство – это нормально

Существует два разных понятия – мера пресечения в виде личного поручительства и освобождение от уголовной ответственности в связи с передачей лица на поруки.

Первое судья может выбрать для подозреваемого/обвиняемого в совершении уголовного преступления, чтобы обеспечить надлежащее процессуальное поведение.

Второе – применяется уже после вынесения приговора для лиц, впервые совершивших преступление незначительной или средней степени тяжести. Их берет на поруки трудовой коллектив, и, если условия освобождения не выполняются, уголовная ответственность наступает в полном объеме.

Из-за путаницы между понятиями может возникнуть ощущение, что отпущенный под личное поручительство подозреваемый – тоже избежал наказания, а те, кто это поручительство предоставил – фактически вытащили его из тюрьмы. Но это не так.

Личное поручительство, за которое клеймят народных депутатов – это письменное обязательство поручиться за выполнение подозреваемым или обвиняемым возложенных на него/нее обязательств, и в случае необходимости – доставить его/ее к следователю или в суд по первому требованию.

Обычно поручителями выступают сразу несколько лиц.

Отношение поручителя к подозрению/обвинению вообще не играет никакой роли. Он может либо не озвучивать свое мнение, либо даже публично признавать вину подопечного.

На решение судьи в идеале должно влиять лишь то, заслуживает ли поручитель доверия в данном конкретном случае и способен ли обеспечить выполнение обязательств данным конкретным подозреваемым / обвиняемым.

Уголовный процессуальный кодекс не делает различий между политиками или бизнесменами, домохозяйками или госслужащими, которые могут прийти и взять под поручительство подозреваемого. Более того, каждому гарантировано право иметь возможность выступить поручителем. А подозреваемым / обвиняемым, соответственно, гарантировано право выйти под поручительство, если для этого есть предпосылки.

Кейсы с народными депутатами становятся широко известными из-за их статуса и возможной политической подоплеки. Но ежедневно фигуранты "попроще" выходят под личное поручительство общественных деятелей, государственных служащих, родственников и просто уважаемых в местной громаде людей.

Если подопечный поручителя нарушит обязательства, тот обязан будет заплатить штраф в размере примерно от 10 до 100 тыс. грн. в зависимости от тяжести преступления.

Почему клеймят депутатов

Депутаты и топ-чиновники регулярно берут под поручительство либо своих коллег, либо обычных граждан. При этом речь идет не только о коррупционных, но и о более тяжких уголовных преступлениях, в которых обвиняются поручаемые. Никакой явно устоявшейся практики здесь нет.

Вот нардеп Дмитрий Шпенов взял на поруки однопартийцев Дмитрия Колесникова и Александра Вилкула.

Нардепы Виктория Сюмар и Михаил Волынец поручились за главу Радикальной партии Олега Ляшко.

Мэр Киева Виталий Кличко приходил брать на поруки коллегу из Львова Андрея Садового.

А за руководителя "Райффайзен банка Аваль" Александра Писарука был готов поручиться целый десант из правления Нацбанка во главе с Яковом Смолием.

Но суд далеко не всегда признает поручителей заслуживающими доверия в конкретной ситуации. Экс-депутата Сергея Пашинского, например, на поруки бывших коллег не отпустили.

В деле "Золотого мандарина" суд решил, что для экс-замминистра юстиции Натальи Бернацкой 7 млн грн залога будет надежнее, чем отдать ее на поруки двух нардепов.

Тем не менее, общественные активисты почему-то считают, что желание народных депутатов и их поручаемых воспользоваться гарантированным правом на получение такой меры пресечения – это точно "зашквар". В особенности, если речь идет о "коррупционных" производствах Национального антикоррупционного бюро.

Граждан Украины призывают не отдавать свои голоса за политиков, которые "посмели" выступить поручителями в таких делах.

Общественная организация "Центр противодействия коррупции" занимается сбором средств для широкого освещения информации о том, что "депутаты защищают топ-коррупционеров" среди избирателей на конкретных округах. Более того, активисты намекают, что поручители-депутаты берут с поручаемых-"коррупционеров" деньги или получают с этого другую неправомерную выгоду.

Реклама:

Почему это тупиковый путь?

Очевидно, что активисты грубо нарушают презумпцию невиновности, поскольку вину потенциальных "коррупционеров" в совершении того или иного преступления может установить только суд.

Клеймить любого гражданина – в том числе и народного депутата – за реализацию своего права на поручительство в отношении невиновного человека, а также бездоказательно обвинять его в корыстных мотивах – по меньшей мере абсурдно.

Уверен, что публичные заявления в этом ключе, намеренное распространение соответствующей информации и другие похожие действия активистов должны расцениваться как посягательство на честь и достоинство.

Активисты обычно требуют для "коррупционеров" исключительно взятия под стражу, даже в мыслях не допуская никаких других вариантов. Но взятие под стражу является исключительной мерой пресечения и возможно только в тех случаях, когда более мягкая мера пресечения не может обеспечить надлежащее процессуальное поведение.

Перед принятием решения об избрании меры пресечения суд должен убедиться в том, будет ли достаточно, например, домашнего ареста или личного поручительства.

Если НАБУ, дружественные ему общественные активисты или их представители в парламенте считают необходимым как-то ограничить право народных депутатов брать под личное поручительство возможных "коррупционеров", для этого нужно вносить изменения в Уголовно-процессуальный кодекс.

Однако такую инициативу, скорее всего, ждет судьба нормы об отказе от залога для коррупционеров: как бы не любили ее популисты, даже в случае принятия Европейский суд по правам человека относительно быстро через свои решения разъяснит, почему это является нарушением права на справедливое правосудие.

Юрий Радзиевский, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.