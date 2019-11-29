Пашинського не випустили на поруки: він зустрічатиме Новий рік за ґратами

Печерський районний суд Києва продовжив до 29 січня 2020 року запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави народному депутату Верховної Ради 8 скликання Сергію Пашинському, якого підозрюють в нанесенні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", народний депутат Вікторія Сюмар в Facebook

Деталі: Відповідне рішення було зачитано на засіданні суду в п'ятницю. При цьому суд відмовив у задоволенні низки клопотань про взяття Пашинського на поруки, які подавали, в тому числі, народний депутат фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар, екс-секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, екс-нардеп Андрій Тетерук.

В ході засідання Пашинський заявив, що інцидент, під час якого він захищав свою дружину, використовують для того, щоб "сфальсифікувати проти нього справу і незаконно кинути за ґрати". Політик наполягає, що в ході конфлікту діяв у межах необхідної самооборони.

Політик підкреслив, що не боїться "недолугих, нашвидку зліплених підозр" і буде подавати апеляцію.

Пряма мова Пашинського: "Це не вийшло у Януковича і його оточення, у вас тим більше не вийде...

Будемо апелювати до Європейського суду. Хоча я відразу хочу сказати, щоб не було ніяких сенсацій: в Європейському суді вже з України тисячі позовів, і ми розуміємо, що це затягнеться в часі. Але ми пройдемо весь цей шлях".

Додатково: Народний депутат Сюмар, якій суд відмовив у видачі Пашинського на поруки, назвала процес над ним "шоу з посадками", яким чинна влада хоче зміцнити свій рейтинг, який похитнувся. За словами нардепа, Пашинський знав про підготовку поновлення справи і свідомо не поїхав з України.

Пряма мова Сюмар: "Сьогодні його (Пашинського ред.) закрили ще на два місяці. Хоча адвокат повідомив про покази свідка, які розбивають вщент версію про "умисне нанесення тяжких і тілесних". Чому справу не передають на розгляд по суті, а Пашинського тримають за ґратами? Бо це типу наглядна демонстрація "виконання обіцянки про посадки". Для того, щоб прикривати провали у зовнішній політиці і економіці, влаштовують "шоу" для тих, хто хоче "видовищ"".

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