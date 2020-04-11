Смерть від задухи, або Чому для України є важливим зберегти кримськотатарський телеканал ATR?

Представьте, у вас есть 50 миллионов гривен, и вам надо решить такую задачу: купить сотни аппаратов искусственного дыхания для вентиляции легких или перечислить эту сумму на продолжение вещания крымскотатарского телеканала АТR.

Вы скорее всего поступите как рациональные люди, которые в большинстве своем не имеют отношения к Крыму или по крайней мере персональной боли, связанной с ним.

И скорее всего, вы выберете аппараты ИВЛ.

Но, представьте на минуту, что для десятков тысяч крымских татар телеканал АТR – это "аппарат искусственного дыхания", который подает воздух и поддерживает их веру в то, что Украина когда-нибудь вернется в Крым.

Да, сейчас это звучит нереально. Тем не менее тысячи крымскотатарских и украинских семей, разделенных оккупацией, живут этой надеждой.

Отказывая крымскотатарскому телеканалу в государственном финансировании, которое телеканал получал в предыдущие годы, государство Украина ставит на паузу "подачу воздуха" в Крым.

С 15 апреля 2020 года за долги Государственная служба спецсвязи и защиты информации грозится отключить вещание ATR.

Для тех, кто не следил за этой историей, напомню, с чего все началось.

Часть средств, предусмотренных в госбюджете Украины для поддержки вещания телеканала, были перечислены на счета канала 28 декабря 2019 года.

За пару дней до окончания финансового года компания попросту не могла освоить эти деньги на законных основаниях.

Крымские активисты сразу заподозрили, что ситуация с телеканалом ATR создана искусственно и, возможно, связана с возобновлением подачи воды в Крым.

Эту мысль впервые украинские политики из провластной партии стали озвучивать в конце прошлого года, а потом еще и в феврале этого года несколько раз как будто проверяли украинские общество "на слабо".

У редакции телеканала АТR мнение насчет подачи воды в Крым однозначное.

Никакого взаимодействия с оккупационными властями на полуострове быть не может.

Подача воды Украиной в Крым означает легализацию российского присутствия и ослабляет украинскую позицию в международных судах.

В феврале 2020-го телеканал на 90% остановил производство собственного контента, была уволена почти половина сотрудников.

Я помню февральский марафон на АТR, когда в студию звонили зрители с полуострова и не стесняясь плакали. Это были пожилые крымские татары, которые пережили депортацию, Узбекистан, а потом сложное возвращение в Крым в конце 80-х.

Это были и молодые люди, которые искренне спрашивали у ведущих: "Значит ли отсутствие финансирования АТR отказ Украины от Крыма?".

И в то же время – прямые включения с абсолютно равнодушными украинскими чиновниками, которые пытались объяснить, что телеканал, получающий государственную поддержку, должен закупать услуги в системе "Прозорро".

Как можно закупать услуги в "Прозорро", если речь идет о съемках в крымских судах?

Операторы и журналисты АТR, работавшие в Крыму, не могут быть публичными людьми, потому что это опасно. Многие из них либо уже побывали в ФСБ, либо их родственники до сих пор находятся там.

Работа телеканала АТR важна не только для Крыма и крымских татар, она не менее важна для украинского государства.

И если это до сих пор непонятно людям, принимающим решения, то вот, привожу ключевые аргументы:

1. АТR – это стратегический информационный мост с Крымом.

АТR создавался как коммуникационный инструмент крымскотатарской общины в 2000-х. В 2011-м в телеканал начал инвестировать крымскотатарский бизнесмен Ленур Ислямов.

Его идеей, которую он озвучивал "УП", было следующее: объединить крымских татар вокруг повестки развития народа и полуострова, сделать этот народ субъектом и дать ему голос.

За годы своей работы телеканал ATR стал родным для полумиллиона крымчан.

Когда любой украинский политик садится в кадр в эфире ATR, он тут же попадает в Крым, получая звонки с полуострова.

2. Телеканал АТR – это "живой" свидетель оккупации и преследований украинцев в Крыму.

Журналисты и операторы крымскотатарского телеканала ATR вели прямые трансляции как в самые горячие дни Майдана, так и во время захвата полуострова "зелеными человечками".

Полная хроника событий 26 февраля – задокументированные свидетельства российской агрессии, десятки тысяч часов видео захватов украинских частей, кораблей – это все аргументы Украины в международных судах.

Этими материалами пользуется СБУ и крымская прокуратура.

Все это у украинского государства есть благодаря частной и самоотверженной инициативе.

В 2015-м году через скандально известного украинского бизнесмена (это был Курченко) у Ленура Ислямова пытались выкупить ATR за 25 миллионов долларов. Телеканал хотели преподнести Путину как "трофей".

Ислямов, которому в тот момент блокировали доступ к его российским активам, собрал 65 человек коллектива ATR и перевез их в Киев.

ATR – телеканал, которые борется с российской пропагандой, разоблачая российские фейки. И в этой информационной войне канал всегда был заметным бойцом.

Украинские чиновники, которые осознают сложности в получении финансирования для ATR, работают на руку Кремлю.

Кстати, по мнению нескольких источников, проблемы АTR создает лично Андрей Ермак.

3. АТR – это способ сохранения крымскотатарской культуры.

Украина подписала конвенцию ООН о защите прав коренных народов. Это значит, что наше государство должно помогать коренным народам сохранить себя.

У крымских татар нет другой родины, кроме Крыма. И нет другого государства, кроме Украины.

Украинцы, бежавшие от оккупации из Крыма, могут не вернуться на полуостров после освобождения. Для крымских татар Крым – не просто место проживания, это их идентичность.

Поэтому десятки тысяч крымских татар, которые выехали из Крыма, смотрят АТR. Для них такая коммуникация – способ сохранения своей идентичности. Сохранения коммуникации со своими лидерами, со своей повесткой и историей.

В холдинге ATR – детский канал "Ляле" и радио "Мейдан".

4. Крымскотатарский телеканал АТR – это телеканал с четкой повесткой: "Крим – це Україна".

Любой политик, который приходил в эфир ATR, чувствовал себя не комфортно. Потому что ключевой вопрос, на который он должен был ответить, звучал так: "Что вы делаете для возвращения Крыма?".

Редакция ATR конфликтовала и с Порошенко, и с Зеленским, и с другими украинскими деятелями.

Крымские татары – люди миролюбивые, но то, что у них нет другой родины, кроме Крыма, делает их действительно несгибаемыми.

Они 50 лет возвращались в Крым из Узбекистана. Они вырастили не одного диссидента. Немало из них выходили с акциями протеста на Красную площадь и получали за это годы тюрьмы.

Многие знают крымскотатарского лидера Мустафу Джемилева. А теперь представьте, он в общей сложности 17 лет провел в советских тюрьмах, чтобы его народ мог в конце 80-х наконец-то вернуться на родину.

Сейчас крымские татары в Крыму – это самая многочисленная группа украинских граждан на оккупированном полуострове.

А теперь, скажите, имеют ли украинские политики моральное право перекрыть единственный реальный канал коммуникации с ними?

Почему президент и его партия с таким упорством отмахивается от своих граждан, оказавшихся в беде?

Может, дело действительно в воде? И в тех отношениях, которые Офис президента пытается выстроить с Кремлем?

Анастасия Рингис, для УП

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