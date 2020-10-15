Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Олег Петровець
політичний експерт

Рада людей із Донбасу: ідея фікс влади

Четвер, 15 жовтня 2020, 20:10

Звільнення Вітольда Фокіна і можливе призначення нової людини у ТКГ можуть безпосередньо вплинути на характер переговорного процесу в Мінську. Наразі ми спостерігаємо абсолютну бездарність Мінського процесу і ТКГ, але щодо конкретної тактики виходу з цієї ситуації – поки що тиша.

Ще на початку 2020 року Єрмак анонсував ідею нового формату переговорного майданчика, до якого входитимуть представники ОРДЛО.

Тоді ж заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак вкрай позитивно відреагував на цю звістку. Мовляв, "ми знайшли – не остаточне рішення, а механізм прийняття рішень щодо врегулювання конфлікту найближчим часом".

Натомість українські прихильники правоцентристських настроїв вкрай негативно відреагували на можливі переговори з представниками ОРДЛО, бачачи в цьому зраду.

Багато людей на підконтрольній території не хочуть комунікувати з ватажками ОРДЛО. Тому будь-яка ідея запровадження комунікативної платформи викликає спротив, зокрема правоцентристів.

Однак щоби продемонструвати хоч якусь активність у цьому напрямку, влада протягом року постійно нав'язує думку про створення комунікативного майданчику з ОРДЛО в різних формах.

Раніше вже були представлені дві форми реалізації цього майданчика.

Першою була платформа примирення із Сивохою.

Ця ініціатива спричинила сильне обурення в правоцентристів і всі ми пам'ятаємо, що це закінчилося нічим.

В подальшому така форма була реалізована через залучення представників ОРДЛО в ТКГ: Казанського, Гармаша, Лібстера і Горана. Як бачимо, ця форма реалізації комунікативного майданчика також не дала результату.

Наразі ж прийшла черга ідеї Кравчука щодо ради людей із Донбасу.

Але головне питання – чому, навіть попри негативну народну реакцію, влада і далі так категорично обстоює ідею створення своєрідного переговорного майданчика/платформи/ради? І чому це питання знову порушується саме зараз?

Причин для цього декілька:

1) ТКГ втратила свою значущість.

За часів правління Порошенка, коли в ТКГ представником був Кучма, контактна група мала вплив на переговорний процес. Це була єдина платформа, де представники України і Росії могли прямим чином контактувати і вирішувати основні питання, адже публічних контактів між лідерами цих країн не було.

Наразі ж Зеленський, Путін і глави ОП обох країн напряму комунікують один з одним, отже, Тристороння контактна група втратила свій первісний сенс і ефективність.  

Але ж проблема миру на Сході так і не вирішена, до консенсусу ніхто не прийшов. Тож розуміючи це, Кравчук пропонує створення ради людей з Донбасу, сподіваючись, що це поверне значущість ТКГ. Фактично через створення такої ради Кравчук хоче стати головним комунікатором з ОРДЛО.

2) Виконання Україною Мінських угод.

Створення такого майданчика фактично продиктовано домовленостями учасників мінського процесу. Зокрема в них йдеться про те, що питання місцевих виборів повинно бути узгоджено з представниками ОРДЛО в рамках ТКГ.

Так, пункт 12  "Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод" (за 2015 рік) говорить:

"На підставі Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" питання, що стосуються місцевих виборів, будуть обговорюватися і узгоджуватися з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках Тристоронньої контактної групи. Вибори будуть проведені з дотриманням відповідних стандартів ОБСЄ при моніторингу з боку БДІПЛ ОБСЄ."

Тобто даний комплекс заходів, який підписали Кучма, ватажки ОРДЛО і посол Росії в Україні, практично змушує Україну створити такий комунікативний майданчик з ОРДЛО. Наразі цим майданчиком і має стати рада людей із Донбасу.

Реклама:

Але є один важливий нюанс, який може повністю змінити контекст роботи з радою. Хто буде представниками в цій раді? Люди, які залишили рідний Схід після початку війни, або ж ті, хто й досі живе на окупованій території, але всіляко підтримує цілісність території України.

Адже треба розуміти, якщо людина проживатиме в ОРДЛО і транслюватиме в маси активну "проукраїнську позицію", вона буде наражати своє життя на велику небезпеку. І навряд чи з цього вийде ефективна і чесна комунікація.

Кравчук у своїй ідеї створення ради донбасців вказав, що такими представниками могли би бути люди, які в ОРДЛО займали (в минулому часі!)  організаційні, політичні та господарські посади.

Тобто, скоріш за все, до цієї ради будуть обирати людей, які зберегли впливовість, але не мають крові на руках і жодного стосунку до бойовиків. Зокрема, це можуть бути вимушені переселенці.

І причин для цього декілька:

– Вони не з чуток знають особливості донбаської ментальності.

Коли людина все життя або певний період часу прожила на території Донеччини, вона ще з молоком матері ввібрала в себе всі тонкощі та особливості східного характеру. Житель Донеччини знає, як краще комунікувати з таким же, як він сам.

Він здатний транслювати думку більшості тих, хто залишився на окупованій території. Він може запропонувати гідні ідеї щодо поліпшення комунікації з жителями Східної України і бути своєрідним "рупором Донбасу".

А якщо в раді опиниться людина, яка під час війни стала вимушеним переселенцем, то водночас вона буде ознайомлена і з настроями  українців іншого регіону нашої Батьківщини. Тобто це допоможе прийти до консенсусу і з тими, і з іншими. Це якраз один із критеріїв політики центризму, до якого так тяжіє влада.

– Вони перші, хто зацікавлені у припиненні війни.

Хто, як не людина, котра найбільше постраждала від жахів війни, хоче її припинення? Жителі Донеччини, які втратили своїх рідних або житло, найбільше жадають миру. Вони будуть вкрай зацікавлені в тому, щоби якнайшвидше знайти точки дотику в процесі комунікації і прийти до взаємовигідного консенсусу зі всіма сторонами.

Тож, як бачимо, цілком можливо, що комунікативний майданчик Кравчука буде на порядку денному найближчим часом. І це логічно. З кожного етапу роботи треба робити висновки. Влада ці висновки почала робити.

Якщо попередні однобокі переговорні майданчики, як, наприклад, з Сивохою, не дали очікуваного ефекту, керівництво країни може взятися реалізовувати раду людей з Донбасу. Адже ціль такої платформи, на думку влади, – це досягнення успішної комунікації і імплементація Мінських угод в реальність. Якщо ж і це не вдасться реалізувати, Україна, скоріш за все, почне виходити з "Мінська" і шукати нові формати досягнення миру на Сході.

Але це тема для окремого обговорення.

Олег Петровець, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  



Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: ОРДЛОТКГКравчук
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Олег Петровець
Афганський урок для України
1 вересня 2021, 19:15
"Дельта" штам VS місцеве самоврядування
22 липня 2021, 16:30
Що чекає Зеленського в Білому домі?
11 липня 2021, 14:05
Усі колонки автора
Колонки

Як громадськість виборює реформу Нацполу на рівні Єврокомісії та INL 

Мартина Богуславець
виконавча директорка ГО "Інститут законодавчих ідей"

Коли в ТРЦ повернуться покупці та міжнародні бренди

Вікторія Зеленська
директор напрямку ексклюзивних концептів та розвитку мережі торговельних центрів "Епіцентр К"

Ризики законодавчих змін: не "закривайте рота" військовим

Лев Баглик
командир евакуаційного підрозділу 14 ОМБр

Війна має знову стати справою всього суспільства 

Єгор Фірсов
головний сержант підрозділу ударних дронів

Хто поверне депортованих дітей?

Олена Кондратюк
віцеспікерка Верховної Ради України

У чому українська сила людяності

Борис Ґудзяк
президент УКУ, митрополит Української греко-католицької церкви, митрополит Філадельфійський