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Представники ОРДЛО братимуть участь у засіданнях ТКГ постійно – ОП

Четвер, 11 червня 2020, 01:00
Представники ОРДЛО братимуть участь у засіданнях ТКГ постійно – ОП

Запрошені українською стороною до Тристоронньої контактної групи представники окремих районів Донецької та Луганської області будуть брати участь у засіданнях на постійній основі у якості радників української делегації.

Джерело: повідомлення Офісу президента

Дослівно: "Вперше у складі української делегації у роботі політичної групи та безпосередньо ТКГ взяли активну участь представники окремих районів Донецької та Луганської областей України з метою проведення передбачених Мінськими домовленостями консультацій. 

Українська сторона поінформувала учасників консультацій, що радники української делегації – представники ОРДЛО України братимуть участь у роботі груп ТКГ та у форматі ТКГ на постійній основі".

Деталі: Як раніше повідомлялось, до участі в ТКГ від Донеччини запросили журналістів Дениса Казанського і Сергія Гармаша. Луганщину представлятимуть голова Міжнародної громадської організації, юрист Вадим Горан і лікар Костянтин Лібстер. 

Нові учасники ТКГ наголосили на необхідності враховувати інтереси понад 1,5 млн переселенців. 

Чергове засідання відбулось у режимі відеоконференції. Українська сторона вкотре заявила про пріоритетність припинення вогню. 

Також Україна підтвердила, що готова відкрити два нових КПВВ. 

Окрім того, українська делегація запропонувала провести додаткове засідання безпекової групи "для досягнення прогресу в питанні розведення сил і засобів". 

Можливість проведення місцевих виборів на Донбасі, на думку української сторони, можливе лише тоді, коли іноземні війська будуть виведені, незаконні формування роззброєні, а контроль над кордоном буде відновлений. 

Наразі в роботі ТКГ оголошено технічну перерву до 15 червня.

Нагадаємо:

  • 15 травня на зустрічі з послами G7 та главою представництва ЄС в Україні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що на наступній зустрічі ТКГ Україна представить групу представників ОРДЛО, зокрема, з числа українських громадян - внутрішньо переміщених осіб, які "можуть представляти Донецьку та Луганську області і покладуть край монополії на представництво цих територій з боку невизнаних квазідержавних утворень".
  • Ще у грудні 2019 року Андрій Єрмак говорив, що команда Володимира Зеленського буде просувати ідею про розширення або заміну представників ОРДЛО  у складі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.
  • 4 травня 2020 року, після несприйняття ідеї "Консультативної ради" з представниками Донбасу, Єрмак заявив, що Київ не вестиме консультації з особами з подвійним громадянством, але готовий погоджувати деякі закони з представниками окупованих територій, які залишилися громадянами України і не брали участь у збройних діях.

Українська правда

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Теми: ТКГМінські угодиДонбасОфіс президента
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