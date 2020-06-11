Представники ОРДЛО братимуть участь у засіданнях ТКГ постійно – ОП

Запрошені українською стороною до Тристоронньої контактної групи представники окремих районів Донецької та Луганської області будуть брати участь у засіданнях на постійній основі у якості радників української делегації.

Джерело: повідомлення Офісу президента

Дослівно: "Вперше у складі української делегації у роботі політичної групи та безпосередньо ТКГ взяли активну участь представники окремих районів Донецької та Луганської областей України з метою проведення передбачених Мінськими домовленостями консультацій.

Українська сторона поінформувала учасників консультацій, що радники української делегації – представники ОРДЛО України братимуть участь у роботі груп ТКГ та у форматі ТКГ на постійній основі".

Деталі: Як раніше повідомлялось, до участі в ТКГ від Донеччини запросили журналістів Дениса Казанського і Сергія Гармаша. Луганщину представлятимуть голова Міжнародної громадської організації, юрист Вадим Горан і лікар Костянтин Лібстер.

Нові учасники ТКГ наголосили на необхідності враховувати інтереси понад 1,5 млн переселенців.

Чергове засідання відбулось у режимі відеоконференції. Українська сторона вкотре заявила про пріоритетність припинення вогню.

Також Україна підтвердила, що готова відкрити два нових КПВВ.

Окрім того, українська делегація запропонувала провести додаткове засідання безпекової групи "для досягнення прогресу в питанні розведення сил і засобів".

Можливість проведення місцевих виборів на Донбасі, на думку української сторони, можливе лише тоді, коли іноземні війська будуть виведені, незаконні формування роззброєні, а контроль над кордоном буде відновлений.

Наразі в роботі ТКГ оголошено технічну перерву до 15 червня.

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