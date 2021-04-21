Чому Ізраїлю вдалося вакцинувати більшу частину населення країни?

Ізраїль з початку пандемії довгий час підтримував статус країни з найефективнішою політикою у процесі стримування епідемії.

Країна одна з перших закрила кордони та довго тримала місце на перших щаблях за темпами вакцинації населення.

За даними Our World in Data, в Ізраїлі пройшли повну вакцинацію 55% населення, а часткову – понад 70%.

Для порівняння, всього у світі вакциновано 6,4% населення, а повну вакцинацію пройшли лише 2,6% населення планети.

За даними уряду країни, ризик зараження COVID-19 в Ізраїлі знизився на 95,8% серед людей, які отримали дві дози вакцини від Pfizer. Такі висновки у міністерстві зробили на основі даних про 1,7 мільйона ізраїльтян, які отримали другу дозу вакцини.

Тож як Ізраїлю все ж вдалося зробити те, чого не вийшло у решти країн?

1. Своєчасність

Уряд одразу ж відреагував на виклик пандемії та чи не перший закрив кордони для в’їзду. Самоізолювавшись від решти світу, керівництво країни вже на ранніх етапах домовилося про постачання вакцини Pfizer/BioNTech.

2. "Одержимість" Нетаньягу

З таким заголовком вийшла стаття в Bloomberg.

Дійсно, влада Ізраїлю була дуже наполегливою в переговорах з Pfizer, розповів гендиректор компанії Альберт Бурла. За його словами, прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху дзвонив йому 30 разів, причому, іноді посеред ночі.

Політик постійно просив щось уточнити: чи можна провести вакцинацію в школах або які дані є у компанії про вакцинацію вагітних. "Прем'єр-міністр, зараз третя година ранку", – якось відповів йому Бурла, але Нетаньяху все одно продовжив розпитування.

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3. Невелике населення та розвинута медицина

Pfizer підійшла для вакцинації Ізраїлю ще й тому, що це держава з невеликим населенням (9,3 млн людей).

В державі розвинута система охорони здоров'я з високим ступенем цифровізації даних. Для прикладу, електронними медичними картками в країні користуються 99% населення.

До того ж кожен громадянин в Ізраїлі має медичну страховку в одній із чотирьох недержавних лікарняних сервісах.

4. Ізраїль був готовий платити подвійну ціну за вакцину

На початку року Jerusalem Post писав, що Ізраїль платить за вакцинацію однієї людини близько 47 доларів. Своєю чергою, Bloomberg вказував ціну в 30 доларів за одну дозу, що вдвічі більше, ніж платить за вакцину США та Європа.

5. Швидкість та можливість залучення армії у процес вакцинації

Виробникам вакцини Нетаньяху разом з міністром охорони здоров'я Йоелем Едельштейном пообіцяли організувати одну з найшвидших кампаній з вакцинації у світі за умови, що постачання будуть безперебійними та масштабними. Так і сталося.

В армії був створений "Штаб з надання допомоги в перериванні ланцюжків зараження", очолюваний Управлінням служби тилу.

Штаб відповідальний за: звернення та направлення на аналізи, збільшення обсягів забору зразків, їх транспортування в лабораторії, збільшення обсягу проведених аналізів, створення системи опитувань, напрямок на аналіз контактів першого кола, напрямок в домашній карантин, управління системою готелів для хворих коронавірусів і нагляд за дотриманням карантину.

Крім того, створена центральна база, в якій й досі працюють представники різних центрів, комплексів і штабів, організацій по роботі в надзвичайних ситуаціях і Міністерства охорони здоров'я.

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Чи робилася вакцинація для перемоги на виборах?

Партії голови уряду Біньяміна Нетаньягу, який зробив вакцинацію головною ідеєю своєї передвиборчої кампанії, все ж не вдалося здобути більшість голосів на виборах Кнесету для формування коаліції.

Четверті за два роки парламентські вибори в Ізраїлі розглядалися як референдум щодо доцільності перебування Нетаньягу на посаді прем'єр-міністра. За підсумками підрахунку всіх бюлетенів у партії Нетаньягу "Лікуд" буде лише 52 мандати у Кнесеті, а у блоку його супротивників - 57. Загалом у парламенті Ізраїлю 120 депутатів.

Переможці вже розпочали переговори, які можуть затягнуться на кілька тижнів. Якщо політики не зможуть сформувати коаліцію (для цього потрібен щонайменше 61 депутат), на Ізраїль знову чекатимуть "чергові позачергові" парламентські вибори.

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Як тепер Ізраїль виходить з карантину

Після успішної кампанії за вакцинацією Ізраїль поступово змінює обмеження, які вводяться в грудні.

Відтак, 21 березня, в Ізраїлі стартував четвертий етап пом'якшення карантину – він передбачає проведення заходів на відкритому повітрі з істотною кількістю учасників.

У рамках пом'якшення дозволена робота басейнів, ярмарків та різних туристичних атракціонів. Також, у рамках "зеленого" стандарту, дозволена робота ярмарків у будівлях.

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З 16 квітня скасувалося обов'язкове носіння захисних масок на вулиці, а вже з 23 травня кордони Ізраїлю будуть відкриті й для в'їзду груп іноземних туристів, котрі пройшли вакцинацію.

Як бачимо, не дивлячись на такі вражаючи темпи вакцинації, країна все ж не поспішає повністю скасовувати карантинні заходи та відкривати кордони через появу нових штамів коронавірусу.

Попри те, вакцинація все ж дає можливість країні повернутися до звичного, "доковідного" життя. Хоча ми, напевно, всі й забули про ту, інакшу, реальність…

Олег Вишняков, Почесний Консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України

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Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.