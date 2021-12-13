Повернення "легітимного" через ОАСК: що відбувається зі справами Януковича в Україні 

На днях у Верховному Суді України вистояв в останній інстанції вирок щодо державної зради експрезидента Віктора Януковича.

Майже одночасно з цією новиною стало відомо, що Янукович звернувся до скандального Окружного адміністративного суду міста Києва із позовом про те, що парламент не мав права усувати його від влади.

Для юристів очевидно, що позов експрезидента подано не до того суду.

За законом такі справи має розглядати виключно Верховний Суд. Більше того, для подібних позовів від колишнього президента давно пройшли строки. Адже процесуальний закон надає 6 місяців особі на звернення в суд з моменту коли вона дізналася або могла дізнатися про оскаржуване рішення. Як ви розумієте, цей строк давно пройшов.

За таких обставин цілком очевидно, що позов Януковича є частиною російської пропаганди.

На фоні інформації про нарощування російських військ поблизу кордонів України – це крок, який мав би стати частиною пропагандистських наративів про так звану "легітимність" державного зрадника.

І цей суд Янукович обрав зовсім не випадково. Окружний адміністративний суд міста Києва відомий не просто продажністю і численними кримінальними справами. Навіть після Революції Гідності цей суд залишався частиною впливу Російської Федерації.

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Не секрет, що соратник Януковича Андрій Портнов, який нещодавно опинився під санкціями США, має вплив на цей суд. А частину суддів, які зараз становлять кістяк корупційної системи суду, як і самого голову суду Павла Вовка, було призначено в період перебування при владі Януковича.

Таким чином, ОАСК разом з Януковичем, керуючись вказівками з країни-агресора, може продовжувати створювати вже юридичні псевдопередумови для легітимності експрезидента. Вже сам факт відкриття провадження у такій справі буде інфоприводом для пропагандистських рупорів.

Проте існування лише вироку за державну зраду щодо Януковича дає йому можливість казати про політичну вмотивованість справи і його переслідування.

Саме тому ще більш важливо довести до логічного завершення справи щодо його корупції. Це дасть можливість державі Україна вже обгрунтовано, фактово та юридичною мовою говорити про корупцію часів Януковича, як основу його влади.

Доведення саме корупційних справ Януковича до суду і вироків є національним інтересом – це про спроможність держави розслідувати і встановлювати всім очевидні факти.

Лише вироки у справах корупції дозволять стягнути на користь держави його майно в Україні, а також активи за кордоном, якщо їх вдасться згодом знайти.

Нагадаю, що сам Янукович та його син досі перебувають під санкціями Європейського Союзу.

Проте, кожного року санкційний список з високопосадовців тих часів постійно скорочується. Якщо у 2014 році він містив 22 особи, то зараз – лише 7.

Це наслідок системного злиття таких проваджень, що відбувалося понад 5 років після Революції Гідності.

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У 2019-2020 роках корупційні справи посадовців тих часів поступово передали до Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Проте на момент передачі новостворені антикорупційні органи в багатьох випадках вже не мали шансів реанімувати ряд проваджень.

Яскравий приклад справа експодатківця Олександра Клименка. На момент надходження до НАБУ і САП у справі банально збігли строки для проведення слідства. Причому на понад три місяці. Передача її в суд була б банальним обманом і даремним витрачанням ресурсу.

Але в тодішній генпрокуратурі не бажали залишати цей баласт та негативну публічну оцінку на собі і просто віддали вже тони сміттєвих доказів розгрібати новоствореним антикорупційним органам.

Проте у справах стосовно самого Януковича перспективи набагато кращі. Йдеться насамперед про провадження щодо заволодіння резиденцією Межигір’я. Саме ця справа знаходиться фактично на фінальній стадії.

Лише антикорупційним органам вдалося нарешті навести там лад.

Цього року за зверненням САП вже Антикорупційний суд обрав Януковичу та його сину запобіжні заходи у вигляді взяття під варту та дозволив процедуру заочного слідства.

Саме новостворені антикорупційні органи вперше за 6 років належним чином описали усе майно Януковича в Межигір'ї (починаючи від будівель і закінчуючи декором та асфальтовим покриттям території) та арештували його в рамках кримінального провадження.

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Це створило законні підстави для повернення цього майна в державну власність в разі обвинувального вироку суду. За версією слідства Янукович, його син за сприяння інших високопосадовців тих часів (Клюєва та Ставицького) незаконно заволоділи земельною ділянкою резиденції та майновим комплексом на її території.

Збитки оцінені у 540 мільйонів гривень.

Скерування цієї справи до суду завдасть ще один удар по проросійських силах в Україні. Особливо тішить, що такий удар завдають створені після Революції Гідності інституції.

Олена Щербан



Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.