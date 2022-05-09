War speeches: публічні позиції України та Росії щодо війни за тиждень

Громадянська мережа ОПОРА створила онлайн-інструмент "War Speeches" для відстеження офіційної позиції та публічного дискурсу держави-окупанта щодо перебігу війни проти України та прогнозування майбутніх агресивних планів рф.

У фокусі нашого моніторингу насамперед заяви і виступи посадових осіб росії, а також офіційні документи владних інституцій.

Крім детальної хронології публічних позицій, презентованих на вебсайті, ми пропонуємо тижневі аналітичні висновки щодо основних змін у публічній риториці сторін військового протистояння.

Розповідаємо, що відбулося 2-8 травня 2022 року.

Минулого тижня російське керівництво спровокувало гучний дипломатичний скандал через антисемітські висловлювання міністра закордонних справ росії сергія лаврова.

Лідерам росії, як засвідчили їхні заяви, довелося спростовувати інформацію, поширену західними ЗМІ, що 9 травня президент рф владімір путін оголосить загальну мобілізацію та війну Україні.

Російські політики і дипломати системно погрожували західним країнам рішуче відреагувати на "зовнішнє" втручання у війну, зокрема передання Україні важкого озброєння, а також поширювали тезу про те, що росія була змушена розпочати "спеціальну військову операцію", оскільки в іншому випадку Україна напала б на росію.

Натомість українська влада приділяла чимало уваги запровадженню санкцій проти росії, зокрема ембарго на постачання російської нафти, а також посиленню військової допомоги, евакуації цивільних з "Азовсталі" в Маріуполі, умовам відновлення переговорного процесу.

Також представники України реагували на антисемітські заяви чиновників росії, зокрема твердження лаврова про єврейське походження Гітлера, та спроби образити президента Зеленського фразою про те, що найбільшими антисемітами є євреї.

Крім того, варто також відзначити нормалізацію відносин України з президентом Німеччини, що відбулася цього тижня.

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Росія в очікуванні 9 травня: антисемітські заяви, заперечення можливої мобілізації, звинувачення України у підготовці нападу на росію

Початок місяця виявився для російського мзс нелегким. Заява сергія лаврова спровокувала гучний міжнародний скандал. Однак замість того, щоб вибачитися за свої висловлювання та спробувати вийти з неприємної ситуації, російське мзс обрало курс на ескалацію конфлікту, вдавшись до нових антисемітських висловлювань, які, до того ж, пролунали напередодні Дня незалежності Ізраїлю 5 травня.

1 травня в інтерв'ю італійській телекомпанії "Медіасет" очільник російського мзс сергій лавров заявив, що Адольф Гітлер мав єврейську кров (хоча це давно спростована неправдива інформація). Також він вказав, що найзатятіші антисеміти – як правило, євреї. Цю думку він висловив, пояснюючи, як він сприймає той факт, що президент Зеленський, маючи єврейське коріння, вважає маячнею "денацифікацію" України, оголошену як одну з завдань "спецоперації", а насправді – повномасштабної війни росії проти України.

"Він (Зеленський – ОПОРА) висуває аргумент: яка може бути нацифікація, якщо він єврей. Можу помилятися, але Гітлер теж мав єврейську кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти, як правило, євреї. ‘У сім'ї не без виродка’, як у нас кажуть" – відсмалив Лавров.

Слова сергія лаврова викликали негативну реакцію в Ізраїлі, Україні, Німеччині та Італії. Так, міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід назвав слова Лаврова найнижчим рівнем расизму щодо євреїв.

"Висловлювання Лаврова – це обурлива та непробачна заява, а також жахлива історична помилка. Євреї не вбивали себе під час Голокосту. Найнижчий рівень расизму щодо євреїв – це звинувачувати самих євреїв в антисемітизмі," – написав дипломат у своєму Twitter.

Міністр закордонних справ України Сергій Кулеба зазначив, що у словах Лаврова вкорінений антисемітизм російських еліт, і вони ображають Президента Зеленського, Україну, Ізраїль та весь єврейський народ.

"Міністр Лавров не зміг приховати глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт. Його огидні коментарі образливі для Президента Зеленського, України, Ізраїлю та єврейського народу. У ширшому сенсі його слова демонструють, що сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів," – написав Кулеба у Twitter.

На слова лаврова також відреагував і Володимир Зеленський, зазначивши, що російський міністр своїми коментарями "перекладає на євреїв провину за злочини нацистів".

Міністр оборони України Олексій Резніков побачив позитив у висловлюваннях лаврова. Він з іронією зазначив, що завдяки скандальним висловлюванням очільника російського мзс питання постачання зброї Україні з Ізраїлю "майже розв'язане".

Крім цього, в уряді Німеччини слова Лаврова про погодження Гітлера назвали "абсурдною" пропагандою, а прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі назвав їх помилкою, а фразу про Гітлера – справді непристойною.

Однак після критики в свій бік, зокрема від представників Ізраїлю, в російському мзс вирішили пробити чергове дно. Вони назвали реакцію очільника ізраїльського МЗС антиісторичною та знову поширили пропагандистський наратив про неонацистів, які нібито перебувають при владі в Україні.

"Зверніть увагу на антиісторичні заяви голови МЗС Ізраїлю, які багато в тому пояснюють курс діючої влади Ізраїлю на підтримку неонацистського режиму в Києві," – йдеться у заяві російського мзс, яку вони поширили 3 травня у своєму Twitter-акаунті.

Однак на цьому історія не завершилася. 4 травня речниця російського мзс марія захарова поширила нову тезу російської пропаганд – мовляв, на боці полку "Азов" в Маріуполі воюють ізраїльські найманці.

На слова марії захарової іронічно відреагував радник голови Офісу Президента України та учасник переговорної групи України з росією Михайло Подоляк.

"У МЗС рф заявили, що поруч із нацистами ‘Азова’ воюють ізраїльські найманці. У квітні в Естонії заарештували 3,5 т кокаїну, який везли контрабандою в росію. Здається, дефіцит кокаїну змусив працівників МЗС перейти на щось важче," – написав Подоляк у Twitter.

Однак у росії все ж таки вирішили згладити конфлікт і вибачитися, але не публічно. Мабуть, відкрито визнавати свої помилки – то для росії "не айс".

За слова сергія лаврова довелося вибачатися путіну. Це сталося під час його телефонної розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом. Російський президент зателефонував, щоб привітати Ізраїль з днем незалежності. Про це йдеться на сайті Офісу прем'єра Ізраїлю, а от на сайті Кремля інформація про факт вибачення відсутня, хоча згадка про дзвінок є.

"Прем’єр-міністр прийняв вибачення президента Путіна за слова Лаврова і подякував йому за роз’яснення ставлення президента до єврейського народу і пам’яті про Голокост," – йдеться у повідомленні за підсумками переговорів на сайті Офісу прем'єр-міністра Ізраїлю.

Цей тиждень запам'ятався не лише антисемітськими заявами, а й спробами російських політиків заспокоїти росіян, що ніяку мобілізацію 9 травня владімір путін оголошувати не буде.

У ролі російського "Олексія Арестовича", виступи якого, як вважається, заспокійливо діють на українське суспільство, спробували себе прессекретар путіна дмітрій пєсков та спікер державної думи росії вячеслав володін.

Першим заспокоїти російське суспільство вирішив пєсков, який 4 травня коментував інформацію, активно поширювану в іноземних ЗМІ, про те, що путін 9 травня може оголосити війну Україні та загальну мобілізацію. Прессекретар президента рф назвав такі слова нісенітницею.

Наступного дня естафету перехопив вячеслав володін, теж заперечивши можливість мобілізації в росії. "Ні. Ні. Я вам в ефірі і без ефіру скажу це," – заявив політик.

Що стосується безпосередньо війни росії проти України, то російські політики продовжили свою істерію щодо постачання "колективним заходом" зброї Україні як політику стримування та послаблення росії.

Найбільше серед російських політиків тут відзначився вячеслав володін. Цього разу він сягнув на лаври "популярності" лукашенка, який знає, "звідки готувався напад на Білорусь".

Нагадаємо: 11 березня в москві лукашенко виправдовував російську агресію тим, що якби російські війська не атакували Україну з території Білорусі, українські ракети "прилетіли б у Гомель і Мозир". Лукашенко навіть був готовий показати якісь "карти підготовки нападу України на білорусь". У підсумку він нічого так і не показав, але колекцію мемів поповнив.

А що ж володін? Він трохи розвинув фантазії лукашенка і в коментарі російським ЗМІ зазначив, що Захід навмисне накачує Україну зброєю для стримування російської федерації. Крім цього, за словами володіна, Україна планувала напасти на росію, тому "спеціальна воєнна операція" була дією на випередження. "Якби не рішення, ухвалені президентом путіним, військові дії велися б на території нашої країни. Йому вдалося запобігти нападу на Росію," – сказав володін.

Крім цього, в іншому інтерв'ю володін пригрозив союзникам України рішуче відреагувати на "зовнішнє" втручання у війну.

Особливо дісталося Німеччині, парламент якої за декілька до цього підтримав спільну ініціативу коаліції та опозиції щодо постачання важкого озброєння Україні.

28 квітня голосами 586 депутатів Бундестаг закликав уряд ФРН "продовжити і, за можливості, прискорити постачання Україні необхідної їй техніки та при цьому розширити передання цій країні важких та складних систем озброєнь у рамках кругового постачання."

"Лідери низки європейських держав на чолі з Німеччиною можуть залучити свої народи у великі проблеми. Постачаючи озброєння в Україну, вони стають стороною конфлікту," – прокоментував володін рішення німецького парламенту.

Західна зброя не дає спокою також путіну, який поширює пропагандиські наративи про те, що Україна нібито обстрілює мирних мешканців Донбасу, а Захід на це ніяк не реагує.

Цікаво: як можна реагувати на те, що існує лише на екранах російського телебачення? "Захід міг би сприяти припиненню цих злодіянь, надавши відповідний вплив на київську владу, а також припинивши постачання в Україну озброєнь," – вважає путін.

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Нафтове ембарго, "Азовсталь", відновлення територіальної цілісності: про що говорили українські політики

На відміну від російської влади, зайнятої просуванням пропагандистських концепцій, посадові особи України приділяли увагу широкому переліку практичних проблем. Однією з топових тем стало адвокація Україною запровадження ЄС нафтового ембарго та інших санкцій проти росії.

На цьому свою увагу закцентували президент Володимир Зеленський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та прем'єр-міністр Дмитро Шмигаль.

Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що Україна і далі наполягає на посиленні санкцій проти росії. "Захід повинен встановити ембарго на російську нафту, а також відключити російські банки від світової фінансової системи," – зазначив Президент..

Очільник МЗС Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту посилити ізоляцію росії, щоб послабити її військовий потенціал.

"Закликаємо уряди всіх держав світу надати рішучу відповідь рф: іще більше її ізолювати, накласти ембарго на російську нафту і газ, які позбавлять російську воєнну машину фінансових ресурсів, збільшити військову, фінансову та гуманітарну допомогу для України, чий народ зараз героїчно протистоїть російському злу," – сказав Кулеба.

На думку Дениса Шмигаля, постачання Україні зброї має відбуватися паралельно з посиленням санкцій проти росії."Україна потребує пришвидшення постачання різних видів озброєння від країн-партнерів, адже від цього залежать життя українців і подальший успіх у боротьбі з агресором," – вважає посадовець.

Значною подією для України в контексті посилення міжнародної підтримки стала телефонна Володимира Зеленського та президента ФРН Франца-Вальтера Штайнмаєра, що свідчить про нормалізацію відносин двох політиків. Опісля Володимир Зеленський зазначив, що провів "добру, конструктивну, дуже важливу розмову". Це підтвердили також і в офісі Штайнмаєра та зазначили, що всі "роздратування з минулого вирішені".

"Подякував за потужну підтримку України. Очікуємо на її посилення. Лідерська позиція Німеччини важлива для протидії агресії РФ. Повідомив про ситуацію на фронті, критичний стан справ у Маріуполі", – написав Президент у Twitter.

Чимало уваги у заявах посадових осіб України приділено евакуації громадян із Маріуполя, зокрема з приміщень заводу "Азовсталь", та ситуації у зруйнованому місті в цілому.

7 травня Президент України Володимир Зеленський зазначив, що перший етап евакуації людей з "Азовсталі" повністю завершений. За її підсумками вдалося врятувати 300 цивільних осіб – жінок та дітей.

Також Президент зазначив, що наступний етап охоплює евакуацію поранених, медичних працівників та всіх українських військових, які утримують позиції на підприємстві. Однак він додав, що це буде можливо лише за умов, коли росіяни дотримуватимуться своїх обіцянок.

Нагадаємо: напередодні президент Зеленський укотре нагадав, що Україна вийде з переговорів, якщо росія знищить українських військових та цивільних на "Азовсталі" в Маріуполі.

На думку Президента, щоб розблокувати переговори, росії потрібно відвести війська на позиції до 24 лютого. Таку думку Зеленський України озвучив під час виступу перед фахівцями Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House.

Також на цьому тижні Володимир Зеленський зазначив, що у протистоянні з росією Україна ніколи не погодиться на заморожений конфлікт, а, крім цього, мета України – відновлення територіальної цілісності в межах кордонів, які визнала світова спільнота (кордони станом на 1991 рік – ОПОРА).

"Сьогодні першочерговим завданням є максимальне витіснення російських військ із території України, але глобальною метою є відновлення територіальної цілісності нашої держави в міжнародно визнаних кордонах, бо цього прагнуть усі українці," – вважає Президент.

Громадянська мережа ОПОРА

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