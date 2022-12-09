Мільярд на армію та гучні арешти: що вдалось НАБУ, САП і ВАКС під час великої війни

Під час цьогорічного Bloomberg New Economy Forum президент Зеленський зазначив, що з початком повномасштабної війни великі корупціонери покинули Україну. Це подекуди правда, про що свідчать низка журналістських розслідувань, однак це взагалі не означає, що винні у корупції особи мають уникнути відповідальності, де б вони не були.

Левова частка підозрюваних у корупції все ж залишається в Україні, більш того – вчиняє спроби заволодіти суспільним ресурсом просто зараз, незважаючи на війну. Це означає, що роботи в антикорупційних органів в умовах війни не зменшилось.

Попри повномасштабну війну, загрозу оточення окупантами Києва, постійні обстріли і блекаут, а також вступ частини антикорупційних спецпризначенців, детективів та прокурорів до лав захисників України, НАБУ, САП та ВАКС не лише продовжують свою роботу, але і значно її інтенсифікували.

Наприкінці липня САП нарешті очолив переможець прозорого конкурсу Олександр Клименко. Завдяки новому голові антикорупційна прокуратура запустила в хід справи, які майже два роки буксували через відсутність керівника, а також розпочала значну кількість нових.

Справи корупції на "Укрнафті", у державному "Укргазбанку", Одеському припортовому заводі, нова справа проти Насірова і Бахматюка, Кауфмана і Грановського-Боруховича, викритий імовірний намір дати хабар за розпил міжнародної технічної допомоги у виконанні Микитася – новини про спільну роботу НАБУ і САП ми чуємо чи не щодня.

Із 24 лютого антикорупційні інституції висунули топчиновникам близько 140 підозр у корупції. Зокрема, підозри отримали нардеп від "Слуг народу" Трухін і нардеп "Батьківщини" Волинець, екснардеп від ОПЗЖ Долженков і екснардеп від БПП Грановський.

Підозрювані Насіров і Микитась у рамках запобіжного заходу наразі перебувають у СІЗО. Вищий антикорупційний суд за трохи більше 9 місяців виніс 25 вироків у складних справах, зокрема, присудив 10 років в’язниці з повною конфіскацією за корупцію екссудді з Сєвєродонецька, а за добу до вторгнення росіян засудив до 10 років ув’язнення ексзаступника міністра ТОТ Юрія Гримчака.

Вагомою допомогою стала передача на користь Збройних Сил України 1,1 мільярд гривень арештованих коштів та застав з корупційних справ. Усього НАБУ і САП наразі розслідують 700 корупційних справ проти топ-посадовців.

Після нашої перемоги над російськими окупантами міжнародні партнери надаватимуть Україні значну фінансову допомогу на відбудову. Усвідомлюючи, що це стане об’єктом інтересу з боку тих, хто звик нарощувати капітал винятково на корупційному фундаменті, основна задача антикорупційного комітету, у якому я працюю, це максимальне посилення антикорупційної інфраструктури, здатної ефективно протидіяти можливим спробам привласнити суспільний ресурс.

Антикорупційне та загалом кримінальне законодавство наразі містить низку норм, які дозволяють корупціонерам довше та простіше уникати належної відповідальності. Серед них, зокрема:

Надмірна залежність антикорупційної прокуратури, керівництво якої обирається на прозорому конкурсі, від генпрокуратури, керівника якої призначає більшість у парламенті за поданням президента. Зокрема, зараз без погодження Генпрокурора неможливо розпочати розслідування проти чинного народного депутата чи здійснювати щодо нього прослушку. Неможливо без рішення Генпрокурора і скерувати до іноземного компетентного органу запит про екстрадицію будь-якої особи, яка переховується від НАБУ і САП. Процедурні можливості затягувати призначення переможців відкритих конкурсів на посади керівників антикорупційних інституцій. Ганьбу міжнародного рівня із затягуванням призначення Олександра Клименка на посаду голови САП пам’ятає вся країна. Перегляд так званих "правок Лозового", через які винні у корупційних злочинах уникають покарання суто через невиправдано короткі строки для роботи слідчих, яких раніше не існувало. І тепер такі обмежені строки використовують навіть для закриття справ, що були розпочаті задовго до "правок Лозового".

Окрім цього, важливо передбачити і належну та ефективну систему оцінювання роботи самих детективів і прокурорів. Це посприяє, у тому числі, захисту прав підозрюваних та обвинувачених, допоможе виявляти можливі проблеми в роботі органів та одразу виправляти їх.

Нещодавно розпочався конкурс на директора Національного антикорупційного бюро, а також триває конкурс на посади прокурорів САП. Це означає, що робота антикорупційних органів лише набиратиме обертів. Тому антикорупційний комітет активно працює над пропозиціями змін до законодавства, які дозволять врахувати досвід антикорупційних інституцій та зробити їх роботу максимально ефективною. У цьому зацікавлені ми, громадяни України, і наші міжнародні партнери, які оцінюватимуть результати антикорупційної інфраструктури в рамках нашого євроінтеграційного курсу.

Для успіху України день боротьби з корупцією має бути щодня.

Ярослав Юрчишин