Вічна війна і створення "путінської людини"

Фейкові "вибори" та спектакль із "інавгурацією" Володимира Путіна стали для "російського президента" приводом зробити перестановки в конструкції влади.

Останні призначення в Москві свідчать, що Путін створює своєрідну "ставку довгої війни". Ці ж перестановки можуть багато розповісти про довгострокову стратегію Кремля.

Призначення Андрія Білоусова міністром оборони та переведення Сергія Шойгу до Ради безпеки Російської Федерації Путін пояснив військовими витратами, що зростають: він хоче цього року витратити на війну 8,7% ВВП. Економіст Білоусов, за задумом Кремля, має забезпечити ефективне освоєння цих грошей.

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Переведення Миколи Патрушева на посаду помічника президента збіглося з підвищенням до посади віцепрем'єра його сина Дмитра. Старший Патрушев тепер буде курувати питання кораблебудування. Вочевидь, тому що він у 1974 році закінчив кораблебудівний інститут.

Але ще примітніше – переведення до Кремля колишнього губернатора Тули Олексія Дюміна, одного з путінських фаворитів. Він був особистим охоронцем Путіна та командувачем Сил спеціальних операцій під час окупації Криму в 2014 році. І відтоді Путін його активно просуває то по військових, то по цивільних кар'єрних сходинках. Зараз Дюміна за статусом зрівняли з Патрушевим – він також призначений помічником Путіна, але з ширшою сферою відповідальності. Це можна вважати зміцненням позицій.

Дюмін тепер від імені господаря Кремля курує військово-промисловий комплекс і займається питаннями путінської Держради. Це своєрідна платформа комунікації між Путіним та призначеною ним елітою. Вона дає можливість чиновникам відзвітувати про виконану в інтересах режиму роботу, а самому Путіну – через екран подивитися на своїх призначенців зміїним поглядом.

Скоріше за все, саме Дюмін є однією з головних кадрових ставок Путіна на майбутнє. Зараз його взяли до Кремля, де колишній військовий та губернатор має обтертися. А потім його, ймовірно, переведуть на серйознішу посаду. Не виключено, що подальша траєкторія кар'єри Дюміна пройде через Генштаб РФ.

Ще одне показове рішення – Путін призначив своїм радником Олену Ямпольську. Ця, так би мовити, діячка культури ще в 2007 році прославилася висловлюванням: "Росію здатні втримати над прірвою дві сили: перша називається бог, друга – Сталін".

Тепер вона, колишня керівниця комітету російської Госдуми з культури, буде працювати в путінській адміністрації та займатися, окрім основного свого напрямку, молодіжною політикою.

Ямпольська є креатурою Микити Міхалкова, з нею працює ціла команда тих, хто займається зачисткою сфери культури від усіх "неправильних". До них ця банда відносить, наприклад, євреїв і представників ЛГБТ. Тож у РФ варто очікувати посилення антисемітизму, репресій проти всіх можливих меншин і загального мракобісся.

Але що всі ці призначення говорять про путінську стратегію?

По-перше, він має намір зробити військово-промисловий комплекс не частиною економіки, а навпаки: економіку – частиною військово-промислового комплексу. Всі його дії та слова щодо перестановок крутяться навколо військової тематики.

Він має намір воювати довго, і не факт, що тільки з Україною. Такі масштабні витрати разом із усуненням від фінансових потоків людей на кшталт Шойгу, посадками найближчого оточення ексміністра "за корупцію" і призначенням на напрямок ВПК економістів і особистих фаворитів це підтверджують.

Путіну потрібна зброя. Дуже багато зброї. І явно не тільки для того, щоб вона лежала на складах.

По-друге, він формує навколо себе фактичний "військовий кабінет" з Дюміна, Патрушева та інших. Створення нових органів військового управління, хоч і неформальних, говорить про бажання розширювати активність.

І схоже, що в Путіна та всієї його банди військових злочинців є ще одне надзавдання – як не дивно, внутрішньополітичне і вкрай амбіційне.

Створення "путінської людини". Жахливий експеримент зі створення соціальної бази для власної диктатури, культу особистості, репресій усередині та експансії назовні.

Майже рік тому російський Центр макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування підготував аналітичну записку, в якій висунув цікаву тезу. Там вважають, що одним із результатів війни проти України всередині Росії є виникнення "соціальної групи нових "молодих багатих".

Це група учасників цієї самої війни. Людей, як пишуть автори записки, які отримали "доволі значні грошові виплати" за військові злочини в Україні. "Учасники сво", як їх називає путінська пропаганда, а також члени їхніх сімей. Це досить велика кількість жителів РФ, які, крім виплат, ще й отримуватимуть різні державні пільги, аж до іпотеки зі спеціальними умовами.

В Центрі вважають, що таким чином "виникає новий ресурс для інвестування всередині країни". "Найімовірніше, доцільно створити нову лінійку фінансових інструментів для інвестицій… зосереджених на зрозумілих сферах застосування капіталу (інформаційно-комунікаційні технології, виробництво безпілотників, "приватний космос")", – йдеться в документі.

Ключове слово тут – безпілотники. Сам Путін розповів про те, що за його дорученням останнім часом новопризначений міністр Андрій Білоусов курував саме напрямок виробництва та розробки БПЛА.

Але куди цікавіше, що автором тези про нову групу "молодих багатих" є економіст цього Центру Дмитро Білоусов – молодший брат нового голови Міноборони РФ.

Ймовірно, брати Білоусови підвели економічну базу під нове видання "диктатури пролетаріату", покликане забезпечити соціальну базу "вічного путінізму" в майбутньому. І тепер ця "сім'я" отримала ключову посаду для реалізації своїх теорій на практиці.

Путін, якщо прислухатися, дуже багато говорить про необхідність просування та підвищення в економічному та соціальному сенсах учасників війни проти України. Ні для кого не секрет, що мобілізація в РФ проводилася з наголосом на залучення пролетаріату за немислимі для нього гроші.

І саме в тих, кому жага до наживи замінює мораль, нехай навіть із ризиком для життя, Путін і його кліка розгледіли свою головну соціальну опору, опору цієї мафіозної держави. Їх знайшлася достатня кількість, і тепер саме вони мають стати фундаментом режиму. Разом із репресіями це апофеоз негативного відбору.

"Молоді багаті", а насправді учасники та виконавці військових злочинів проти українського народу, а може, й не тільки українського, тепер мають стати інвесторами в озброєння РФ. Їхні виплати за війну зрештою підуть на відтворення війни: створення БПЛА та нових ракет. Жахливий вічний двигун.

Але, окрім економічної бази, потрібна ще й культурно-ідеологічна. Це покликані забезпечити та сама Ямпольська, її духовний наставник Міхалков і компанія.

Культура, а не побут визначають свідомість. І це поле має бути повністю зачищене від найменших проявів західних, європейських елементів. Культура має бути максимально східною, передбачати абсолютний послух та фанатично релігійною – на рівні Ірану.

На "інавгурації президента" Путіна найчеснішою людиною, як не дивно, був патріарх РПЦ Кирило. Який просто і без зайвих слів "благословив" Путіна на подальші злочини проти людства і "насмілився" побажати правити до кінця віку.

Саме "путінська людина" створюватиметься в найближчому майбутньому для цементування кремлівського режиму, а все життя РФ буде присвячене виробництву зброї для нинішніх та майбутніх війн, мета яких – експансія диктатур у демократичний, ліберальний світ. "Путінська людина" в цьому має бачити сенс свого існування.

Леонід Нєвзлін

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