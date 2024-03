France to order 100 drones for Ukraine

France will order 100 drones from French company Delair which will be delivered to Ukraine this summer.

Source: French Defenсe Minister Sébastien Lecornu on X (Twitter)

Details: Lecornu said that the French Defence Ministry has ordered 2,000 drones in total.

Advertisement:

They will be purchased for the needs of the French armed forces and the needs of Ukraine.

Par un programme innovant, la France commande 100 munitions téléopérées à Delair, qui arriveront en 🇺🇦 dès cet été.



Au total, 2000 munitions téléopérées seront commandées à notre industrie de défense. Pour les besoins de nos armées et les besoins de l’Ukraine. pic.twitter.com/dhxUR41lPU — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) February 29, 2024

Support UP or become our patron!