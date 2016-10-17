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Ватажок луганських бойовиків прокоментував убивство "Мотороли"

Понеділок, 17 жовтня 2016, 13:10

Ватажок луганських бойовиків Ігор Плотницький заявив, що замах на Арсена "Моторолу" Павлова – це "спроба Києва залякати Донбас".

Відповідний коментар поширили в понеділок ЗМІ луганських сепаратистів.

За словами Плотницького, "весь ланцюг подій, які відбуваються і в "ЛНР", і в "ДНР", не випадковий, взаємопов'язаний і послідовно реалізує політику Києва, який методами терору намагається залякати Донбас".

"Всі ті замахи і вибухи, які відбувалися у нас, політичні вбивства в "ДНР", все це говорить про те, що Україна, зокрема (президент України Петро) Порошенко, в силу і заяв, які раніше прозвучали, вибирає не мирний шлях, а шлях війни", – заявив ватажок "ЛНР".

У той же час Плотницький заявив, що бойовики "готові до такого розвитку подій".

"І мені здається, що ті, хто вирішив, що таким шляхом нас можна залякати або таким чином примусити до тих дій, які вони від нас чекають, вони дуже жорстоко помиляються", – запевнив він.

"Я впевнений, що цей сигнал, який так би мовити нам подали, правильно зрозуміють і в Донецьку, і в Луганську, і в Києві", – заявив Плотницький.

Раніше ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсена "Моторолу" Павлова Київ оголосив війну самопроголошеній "ДНР".

У свою чергу РИА Новости 17 жовтня інформує, що на місці інциденту в окупованому Донецьку працюють слідча група і експерти.

Двір будинку, де стався замах, оточений військовими.

Раніше ватажок донецьких бойовиків Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсена "Моторолу" Павлова Київ "оголосив війну самопроголошеної "ДНР".

Як відомо, ввечері 16 жовтня росЗМІ повідомили,  а у "ДНР", МВС та СБУ підтвердили, що у ліфті житлового будинку у Донецьку загинув одиз з бойовиків "ДНР" Арсен "Моторола" Павлов: саморобний вибуховий пристрій спрацював у ліфті. "Моторола" отримав травми, несумісні з життям.

Павлова неодноразово звинувачували у вбивстві українських військових, у тому числі – заручників.

У коментарі Kyiv Post, відповідаючи на питання про те, що його звинувачують у вбивстві "кіборга" Ігоря Брановицького, він сам заявив, що вбив 15 українських військовополонених.

17 жовтня в мережі з'явилося відеозвернення людей, які взяли на себе відповідальність за вбивство "Мотороли".

Цей ролик з'явився вночі в YouTube на каналі Lugansk Noname, створеному близько місяця тому. В даний момент запис видалено з відеохостингу з формулюванням "за порушення умов використання YouTube".

Українська правда

Теми: ЛНРтероризм
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