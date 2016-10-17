Главарь луганских боевиков прокомментировал убийство "Моторолы"

Главарь луганских боевиков Игорь Плотницкий заявил, что покушение Арсена "Моторолы" Павлова – это "попытка Киева запугать Донбасс".

Соответствующий комментарий распространили в понедельник СМИ луганских сепаратистов.

По слоавм Плотницкого, "вся цепь событий, которая происходит и в "ЛНР", и в "ДНР", не случайна, взаимосвязана и последовательно реализует политику Киева, который методами террора пытается запугать Донбасс".

"Все те покушения и взрывы, которые происходили у нас, политические убийства в ДНР, все это говорит о том, что Украина, в частности (президент Украины Петр) Порошенко, в силу и заявлений, которые раньше прозвучали, выбирает не мирный путь, а путь войны", – заявил главарь "ЛНР".

В то же время Плотницкий заявил, что боевики "готовы к такому развитию событий".

И мне кажется, что те, кто решил, что таким путем нас можно запугать или таким образом принудить к тем действиям, которые они от нас ожидают, они очень жестоко ошибаются", – заверил он.

"Я уверен, что этот сигнал, который так сказать нам подали, правильно поймут и в Донецке, и в Луганске, и в Киеве", – заключил Плотницкий.

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что покушением на Арсена "Моторолу" Павлова Киев объявил войну самопровозглашенной "ДНР".

В свою очередь РИА Новости 17 октября сообщает, что на месте инцидента в оккупированном Донецке работают следственная группа и эксперты.

Двор дома, где произошло покушение, оцеплен военными.

Ранее главарь донецких боевиков Александр Захарченко заявил, что покушением на Арсена "Моторолу" Павлова Киев "объявил войну самопровозглашенной "ДНР".

Как известно, вечером 16 октября росСМИ сообщили, а в "ДНР", МВД и СБУ подтвердили, что в лифте жилого дома в Донецке погиб одиз из боевиков "ДНР" Арсен "Моторола" Павлов: самодельное взрывное устройство сработало в лифте. "Моторола" получил травмы, несовместимые с жизнью.

Павлова неоднократно обвиняли в убийстве украинских военных, в том числе – заложников.

В комментарии Kyiv Post, отвечая на вопрос о том, что его обвиняют в убийстве "киборга" Игоря Брановицкого, он сам заявил, что убил 15 украинских военнопленных.

17 октября в сети появилось видеообращение людей, взявших на себя ответственность за убийство "Моторолы".

Ролик появился ночью в YouTube на канале Lugansk Noname, созданном около месяца назад. В данный момент запись удалена из видеохостинга с формулировкой "за нарушение условий использования YouTube".

Украинская правда